Peso Pluma se fracturó un pie mientras cantaba en NY

El cantante mexicano Peso Pluma reveló este lunes que se fracturó un pie mientras actuaba en el festival Governor’s Ball de Nueva York, donde era el artista principal del cartel, pero dijo no importarle y se mostró agradecido por el recibimiento del público.

El artista de 24 años, aclamado por revitalizar la música mexicana fusionándola con géneros urbanos como el trap y el reguetón, se torció al parecer el pie derecho en el escenario, pero continuó su actuación, saltando con el otro pie e incluso rechazando una silla, según Billboard.

Hassan Emilio Kabande, el nombre real del cantante nacido en Jalisco, mostró en las historias de su cuenta de Instagram una foto tumbado en una cama de hospital en la Gran Manzana esperando que le tomaran rayos X y luego confirmó su fractura.

Pero también se presumió, compartiendo fotos de su espectáculo en las que se le ve saltando mientras canta ante un mar de cabezas y luce el pie vendado: “¿Un pie roto? IDGAF (me importa una mierda), gracias Nueva York, su energía fue una locura, los amo!”.

El cantante comenzó su actuación con el tema Rubicon, tras lo que se presentó al público de la ciudad estadounidense mezclando español e inglés: “Arriba México, put*s! ¿Cómo están? ¿Están listos para una pinche noche de corridos?, dijo, citado por la revista.

Peso Pluma invitó a Rich the Kid y Jasiel Núñez para interpretar algunos de sus éxitos, y una vez ocurrido el percance, siguió dándolo todo sobre el escenario, saltando a veces sobre un pie, y declaró: “Apenas me puedo tener en pie, pero me importa una mierda”, agregan los medios.

