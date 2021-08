Reuters.- Pfizer Inc y Moderna Inc subieron los precios de sus vacunas para el Covid-19 en sus últimos contratos de suministro en la Unión Europea, informó el domingo el Financial Times.

El nuevo precio de la vacuna de Pfizer fue de 19.50 euros (23.15 dólares) frente a los 15.50 euros anteriores, dijo el periódico, que citó partes de los contratos. El valor de la vacuna Moderna fue de 25.50 dólares por dosis, según los contratos, superior a los 19 euros del primer acuerdo de adquisición, pero inferior a los 28.50 dólares anteriores, porque el pedido había crecido, según un funcionario cercano al asunto que fue citado por FT.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

La Comisión Europea dijo el martes que la UE está en camino de alcanzar el objetivo de vacunar completamente al menos al 70% de la población adulta para el final del verano boreal.

En mayo, la UE dijo que esperaba haber recibido más de mil millones de dosis de vacunas para finales de septiembre de cuatro fabricantes de medicamentos.

Pfizer y Moderna no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios a Reuters.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado