PGR aseguró 275 mdd de mi domicilio, pero solo reportó 200: Zhenli Ye Gon

El empresario chino Zhenli Ye Gon, dijo que fueron la entonces procuraduría General de la República (PGR) aseguró 275 millones de dólares (mdd) de su domicilio, pero únicamente reportó 200 mdd.

Ye Gon, recluido en el penal del Altiplano desde 2007, solicitó al actual gobierno la revisión de las cámaras de seguridad del domicilio, equipo que calificó como de vanguardia, para comprobar que dicha parte del dinero fue robado por exfuncionarios del entonces presidente Felipe Calderón.

El empresario aseguró que también fueron robados lingotes de oro, joyas, obras y pianos de colección.

Zhenli Ye Gon confesó que el dinero que se encontraba en la mansión, en dólares, se encontraba en efectivo, además de que sus negocios en México siempre los hacía en dólares por seguridad debido a los movimientos en el tipo de cambio.

Según las declaraciones, el destino de ese dinero era el de construir la industria farmacéutica más importante de Latinoamérica y abastecer a todas las clínicas gubernamentales a mejor precio, dijo.

Zhenli Ye Gon afirmó que las sustancias que importaba no eran prohibidas, además de que contaba con permiso de Cofepris y que estaba al día con el pago de sus impuestos. Señaló también que el dinero no era totalmente de su propiedad, sino que había dinero que pertenecía a sus socios, cuya identidad no reveló.

