30,000 mexicanos han cambiado el cigarro por Iqos: Philip Morris

En poco más de un año, Philip Morris, dueña de Marlboro, ha logrado que al menos 30,000 de personas en la Ciudad de México dejaran el cigarro, pero no de ser sus clientes, ya que han pasado a su alternativa de tabaco calentado Iqos.

Pese a todo, la expansión del dispositivo se ve limitada en este momento por el marco regulatorio y las restricciones de importación.

De acuerdo con la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la empresa en México, Catalina Betancourt, en este momento existen cerca de 1.5 millones de usuarios de alternativas al cigarro en general, como dispositivos de vapeo, tabaco para calentar u otras opciones.

“Hablando específicamente de Iqos, en términos de dispositivos, de personas que se han pasado completamente, estamos hablando de más de 30,000 y cuando nos vamos al escenario de unidades de tabaco para calentar ya estamos llegando al 1% del mercado y consumo de tabaco en la Ciudad de México”, afirma en entrevista con Forbes México.

Asimismo, cuenta que a nivel internacional tienen cerca de 17.5 millones de usuarios, de los cuales cerca de 13 millones han dejado completamente el cigarro.

“Hoy en día el 24% de nuestras ventas (globales) ya no vienen del cigarro, vienen de Iqos, con lo cual estamos también viendo que nuestra visión de un futuro sin cigarros es viable y es posible, si en 5 o 6 hemos logrado caminar hasta 24, en otros 5 llegamos al 50% con certeza”, asegura.

Para la directiva, este es un resultado muy positivo que demuestra que cuando la gente tiene opciones, las prueba y cambia a alternativas con menor impacto para su salud; sin embargo, aclara que el objetivo de la empresa es expandir este producto a más ciudades del territorio nacional, inclusive, en un futuro a un precio más accesible, una vez superados los temas legales.

En este sentido, Betancourt expone que el problema en la actualidad es que la ley en México no incorpora estos productos alternativos al cigarro dentro de su estructura, por lo que el lanzamiento de un producto como Iqos, cuya regulación no está enteramente clara, “ha sido una odisea interesante”, que le ha permitido entender en dónde pueden estar y en dónde no.

“Lo más complejo definitivamente ha sido el decreto del pasado febrero en 2020, en el que se prohíbe la importación de estos dispositivos, frente a esa disposición hemos avanzado por las vías que nos permiten avanzar, que son las vías legales, pero hasta la fecha no tenemos ningún resultado”, señala.

Betancourt cuenta que el esfuerzo de la compañía desde entonces ha estado enfocado en tratar de abrir una conversación al respecto a las alternativas, de iniciar una discusión en el Poder Legislativo, pero también con las autoridades de salud pública del país, a quienes siguen tocando a la puerta para que sean recibidos.

“Creemos que México está transitando por ese momento en el que hay una realidad inminente que demuestra que hay una demanda creciente para estos productos alternativos al cigarro y que su estructura legal, marco regulatorio, todavía no está del todo actualizado”, precisa.

La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris dice que la intención es crecer a nivel nacional cuando logren superar este obstáculo de la restricción de la importación de Iqos, debido a que depende de la existencia de inventario para hacerlo.

“Hasta que no tengamos dispositivos en nuestros inventarios nuevamente es difícil pensar en la expansión de tiendas, (…) en este momento no estamos en condiciones de importar dispositivos y los dispositivos que tenemos en inventario en algún momento se acabarán; para poder seguir nuestro plan de expansión dependemos de que esos inventarios vuelvan a estar sólidos y fuertes”, indicó.

En la actualidad, los dispositivos de Philip Morris solamente están concentrados en la Ciudad de México y si empieza a haber disponibilidad de “heets” en otros lados es porque han visto que existen usuarios en esas localidades del territorio nacional.

Además, Betancourt asegura que seguirán buscando ofrecer opciones para fumadores de diferentes segmentos socioeconómicos, porque a el compromiso es que los 15 millones de fumadores adultos que hay encuentren en Philip Morris una opción de menor impacto a su salud.

“Seguiremos innovando con productos que tengan la posibilidad de venderse pronto, a un precio más accesible, si se compara con el costo del dispositivo actual, acompañado del crecimiento a nivel nacional de Iqos que es nuestro siguiente paso inmediato”, afirmó.

Baja venta de cigarros en pandemia

El 2020 no fue un año fácil para las tabacaleras en México, ya que con la pandemia del Covid-19, la venta de cigarros en el país vio una fuerte disminución; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país se dejaron de comercializar 613.8 millones cajetillas respecto al año anterior.

Y es que en 2020 en el país se vendieron en el territorio nacional 2,216.7 millones cajetillas, lo que representa una disminución de 21.68%, en relación con las 2,830.5 millones comercializadas a lo largo de 2019.

Según datos de la firma Statista, la marca Marlboro se posiciona a la cabeza del mercado en México, con una participación del 30%, seguida por Benson & Hedges y Pall Mall con 15%; mientras que Camel tiene 10% y el 30% restante está repartido entre otras marcas.

A su vez, la organización México y el Mundo Vapeando asegura que, a un año del decreto presidencial para prohibir la importación y exportación de vaporizadores, el 35% de las personas que habían dejado el consumo de tabaco gracias a los dispositivos electrónicos, volvieron a caer en el tabaquismo ante la imposibilidad de encontrar cigarros electrónicos en el país.

