AMLO pide opinión a los 5 más ricos de México sobre reforma al Poder Judicial y sobrerrepresentación

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a los cinco hombres y mujeres más ricos de México que opinen públicamente sobre el tema de una posible sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso.

En su conferencia de prensa, el mandatario pidió a Carlos Slim, Salinas Pliego, Germán Larrea, a la familia Baillères y María Asunción Aramburuzabala opinar del tema.

“A lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación.

“Los cinco más ricos de México de acuerdo a la Revista Forbes, no está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza, aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados (se posicionen)” dijo.

Ahora pueden responder por el medio que consideren más conveniente, añadió.

López Obrador instó a los empresarios a manifestar su postura de manera directa y no a través de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Mexicanos de Negocios que, en días pasados, solicitaron a las autoridades electorales cuidar que la distribución de los diputados se apegue a la Constitución.

El presidente también hizo un llamado a los inversionistas para dejar de presionar a consejeros y magistrados.

“Pero quiero su opinión, porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto, vamos a ver su opinión de ellos y que ya no se esté presionando a los del Consejo del INE ni a los magistrados del Tribunal. Porque tampoco estoy hablando al tanteo”, mencionó.

López Obrador dijo que sería muy extraño que Slim estuviera a favor de violar la Carta Magna.

“Sería muy extraño, raro que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim esté a favor de que se viole la Constitución, Carlos Slim, quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México y no hace falta consultar abogados, él es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común, a veces, de los sentidos, que nos diga qué opina, si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución, si eso es éticamente correcto, si ese es el México que queremos para nuestros hijos, que siga la simulación y predominando el Estado de chueco y de cohecho”, abundó.

Tras la petición hecha por López Obrador, el empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en su cuenta de X y alertó sobre un robo de 21% de curules.

El empresario dirigió una encuesta a sus seguidores para determinar si es democrática la mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en San Lázaro.

“Encuesta para mis seguidores y odiadores pagados. ¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el PV y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la @Mx_Diputados, cuando el pueblo les otorgó SOLAMENTE el 54% de los mismos? Prácticamente es el robo del 21% de curules a plena luz del día”, señaló.

