Piden hoteleros a AMLO no desamparar la promoción turística

Acapulco, GRO; El sector hotelero pidió a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no quitar recursos para publicidad y promoción turística, así como fomentar la competencia leal ante el alquiler de viviendas particulares como forma de hospedaje, un mercado donde compiten empresas como Airbnb.

“Necesitamos de su apoyo para contar con un capital semilla, para realizar la promoción turística de México. Entendemos la idea de construir el Tren Maya como una estrategia para impulsar el desarrollo del sureste, pues el sector se verá beneficiado, sin embargo, el financiamiento de esta obra no puede dejar desamparado el esfuerzo de atracción de turismo…”, dijo Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, a López Obrador en el marco de la inauguración del Tianguis Turístico 2019.

La Secretaría de Turismo desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, organismo que estaba encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias en el sector para el país.

“Le pedimos que no nos descobije y apoyo con recursos necesarios para anclar y multiplicar el presupuesto destinado a la comunicación y publicidad. Necesitamos 125 millones de dólares anuales, que equivale a medio punto porcentual de lo que el turismo ingresa a México por cuestión de divisas”, comentó.

Por otra parte, Barrios afirmó que el sector hotelero, que representa la cuarta parte del PIB, enfrenta competencia desleal por parte del alquiler de viviendas particulares, un mercado en el que compiten empresas como Airbnb.

“Ha proliferado (este mercado) sin la certeza jurídica autorizada. La hotelería no está en contra de las opciones y la competencia, pero no se puede que no tengamos el piso parejo…Ya se pidió al SAT que tome cartas en el asunto”, añadió.