‘Pinocchio’, de Del Toro y ‘Argentina, 1985’, nominadas a los BAFTA; ‘Bardo’, de Iñárritu, fuera

EFE.- La película Argentina, 1985, dirigida por el argentino Santiago Mitre, y el Pinocchio del mexicano Guillermo Del Toro fueron este jueves incluidas entre las candidatas a los premios BAFTA 2023 en las categorías de mejor actriz, mejor película de habla no inglesa y mejor filme de animación.

En la categoría de animación, la cinta méxico-estadounidense Pinocchio de Del Toro competirá con Marcel The Shell With Shoes On, de Dean Fleisher Camp, Puss In Boots: The Last Wishe, de Joel Crawford, y Turning Red, de Domee Shi.

En la categoría a mejor filme extranjero, Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspirará al galardón junto con All Quiet on the Western Front, Corsage, Decision to Leave y The Quiet Girl.

El filme de Santiago Mitre cuenta la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 decidieron investigar y enjuiciar a la dictadura militar argentina, sin dejarse intimidar por las amenazas que recibieron ellos y sus familias.

En esa misma categoría, en cambio, se quedó hoy fuera de los nominados la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades, del mexicano Alejandro Iñárritu, que narra la crisis existencial a la que se enfrenta un periodista y documentalista mexicano al regresar a su país.

De Armas, nominada por su papel protagonista como Marilyn Monroe en Blonde, competirá en esa categoría junto con Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler (Till), Emma Thompson (Good luck to you, Leo Grande) y Michelle Williams (The Fabelmans).

En cuanto a la intérprete hispanocubana, Ana de Armas, la nominación se debe a su elogiado papel de Marilyn Monroe en el biopic de la estrella de Hollywood, Blonde, del director australiano Andrew Dominik, un papel que ha situado a De Armas como una de las favoritas, según los críticos.

Aquí la lista completa de nominados a los premios BAFTA 2023:

Mejor película

Sin novedad en el frente

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Tár

Mejor película británica

Aftersun

Los espíritus de la isla

Brian y Charles

Imperio de luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Mira Como Corren

Las nadadoras

El prodigio

Mejor dirección

Sin novedad en el frente – Edward Berger

Los espíritus de la isla – Martin McDonagh

La decisión de partir – Park Chan-wook

Todo en todas partes al mismo tiempo – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Tár – Todd Field

La mujer rey – Gina Prince-Bythewood

Mejor actor

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Los espíritus de la isla

Brendan Fraser – La ballena

Daryl McCormack – Buena suerte, Leo Grande

Paul Mescal – Aftersun

Billy Nighy – Living

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – La mujer rey

Danielle Deadwyler – Till: Justicia para mi hijo

Ana de Armas – Rubia

Emma Thompson – Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson – Los espíritus de la isla

Barry Keoghan – Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Eddie Redmayne – El ángel de la muerte

Albrecht Schuch – Sin novedad en el frente

Micheal Ward – Imperio de luz

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Hong Chau – La ballena

Kerry Condon – Los espíritus de la isla

Dolly De Leon – El triángulo de la tristeza

Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo

Carey Mulligan – Ella dijo

Mejor guion original

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente

Living

The Quiet Girl

Ella dijo

La ballena

Mejor documental

All That Breathes

All The Beauty And The Bloodshed

Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft

Moonage Daydream

Navalny

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Corsage: La Emperatriz Rebelde

La decisión de partir

The Quiet Girl

Mejor debut de un(a) escritor(a), director(a) o productor(a) británico(a)

Aftersun – Charlotte Wells

Blue Jean – Georgia Oakley, Hélène Sifre

Electric Malady – Marie Lidén

Buena suerte, Leo Grande – Katy Brand

Rebellion – Maia Kenworthy

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel The Shell With Shoes On

Gato con Botas: El último deseo

Red

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Imperio de luz

Top Gun: Maverick

Mejor edición

Sin novedad en el frente

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Top Gun: Maverick

Mejor música original

Sin novedad en el frente

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Pinocho Guillermo del Toro

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Babylon

The Batman

Elvis

Pinocho Guillermo del Toro

Mejor diseño de vestuario

Sin novedad en el frente

Ámsterdam

Babylon

Elvis

La Sra. Harris va a París

Mejor maquillaje y peinado

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Matilda, de Roald Dahl: El musical

La ballena

Mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: El camino del agua

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente

Avatar: El camino del agua

The Batman

Todo en todas partes al mismo tiempo

Top Gun: Maverick

Mejor casting

Aftersun

Sin novedad en el frente

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

El triángulo de la tristeza

Mejor cortometraje animado

El niño, el topo, el zorro y el caballo

Middle Watch

Your Mountain Is Waiting

Mejor cortometraje británico

The Ballad Of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye

Premio BAFTA a la estrella emergente

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

Los ganadores los premios BAFTA 2023 serán revelados el 19 de febrero de 2023 desde el Royal Festival Hall del Centro Southbank en Londres.

