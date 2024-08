Pivotar en las startups… ¿un camino al éxito?

Por Óscar Jiménez*

El concepto de Pivot se ha popularizado dentro del mundo de las startups, el cual refiere a ir descubriendo y cambiando el rumbo constantemente hasta encontrar el hilo negro de lo que el cliente quiera usar y está dispuesto a pagar.

Existen distintos tipos de Pivot:

De canal: Cuando una empresa con su mismo producto (o ligeras adaptaciones), cambia su estrategia del canal por donde adquiere clientes.

De segmento: Cuando se cambia de un segmento B2C (personas) a B2B (empresas).

De modelo de negocio: Se modifica el esquema de precio y se cambia de un modelo de servicio a un modelo de suscripción, entre otras opciones.

De producto: Con el mismo problema a resolver, se cambia el producto por una solución más adecuada.

Pivot radical: Se cambia todo por completo, incluido el problema que se buscaba resolver.

En Estados Unidos, este concepto ha tenido grandes historias, como la de Airbnb, quienes empezaron rentando colchones inflables en departamentos y ofreciendo cereal como desayuno a usuarios que viajaban a algunas ciudades, o la de Slack quienes empezaron con un servicios de videojuegos y crearon una plataforma de comunicación interna que terminaron creciendo y vendiendo por más de 20 billones de dólares.

Historias como esas se han popularizado a nivel global, haciendo que aceleradoras y fondos de VC (Venture Capital) empujen a los emprendedores a estar pivotando como una forma de encontrar el éxito y así hallar el famoso product market fit, teniendo clientes y usuarios.

Debemos observar que en Latinoamérica esto es radicalmente diferente, ya que es una región más compleja en muchos aspectos. Si analizamos realmente las grandes empresas tecnológicas latinoamericanas, ninguna ha hecho un pivot radical, todas han iniciado con claridad en cuanto a la oportunidad y el mercado, pero sí han hecho diversos ajustes en sus modelos de negocio o canales de crecimiento.

En Latinoamérica el pivot radical pasa mucho por la baja experiencia que tienen los fundadores al considerar un mercado, sus dinámicas y oportunidades en el, y estar más enamorados de su propia idea y lo maravillosa que es, algo que no pasa con fundadores con gran experiencia operando y quienes cuando arrancaron sus empresas no tuvieron pivots radicales, sabían lo que buscaban resolver y la oportunidad.

Hoy es común ver Startups que levantaron capital con modelos poco sólidos y después verlos pivotar a otro concepto radicalmente diferente al no encontrar PMF (Product Market Fit) y ver que los inversores no seguirán invirtiendo. Es por esto que el concepto de Founders Fit (donde los fundadores hacen fit con el problema que buscan resolver, por que lo vivieron o enfrentaron en sus experiencias previas) se vuelve muy relevante, el cual indica que los fundadores tienen una visión y experiencia real en la industria que quieren atacar.

¿Pero, cómo los grandes fundadores analizan sus oportunidades antes de lanzar y no empezar con A y terminar con Z?, el Framework ZIZO (zoom in zoom out perspective) se vuelve core en esto, ya que permite entender la parte zoom in del negocio, y a la vez la oportunidad y perspectiva zoom out. El reto estratégico más importante es lo siguiente:

El tamaño de mercado actual y futuro. La fragmentación o condensación del mercado. Los unit economics. Las fricciones que hay o habrá. El net revenue potencial que puede existir. Las dinámicas y necesidades de operación. Los escenarios operativos en distintas etapas de crecimiento.

Estas hipótesis estratégicas son las principales que alguien con experiencia puede desarrollar con mayor certeza a la hora de analizar una oportunidad de negocio a profundidad.

Es importante siempre cambiar, probar e iterar nuevas cosas, como ideas, canales, marketing, ventas, diseño, propuesta de valor etc. Pero hay bases sólidas las cuales al momento de cambiar a negocios diferentes por el simple hecho de continuar, solo genera fricción, frustración y al final extender más tiempo algo que fallará no tiene sentido, y es lo que hoy conocemos como StartUps zombies.

*Óscar Jiménez Rodríguez, es Board Advisor de StartUps, fue Cofundador y CEO de Epiq México, así como Presidente de ThePowerMBA en América Latina, CoHost de Escalables Podcast y Venture Partner de Lotux VC.

