Plan migratorio propuesto por el senado de EU no va a funcionar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó este martes tras una llamada con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el plan migratorio que discute el Senado de ese país, que contempla cerrar la frontera y expulsar a México a solicitantes de asilo “no va a funcionar” .

“Les dijimos que ellos son libres y son soberanos como nosotros, y que pueden tomar la política o decidir sobre la política migratoria que ellos consideren más adecuada, sin embargo, nosotros pensamos que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral”, expuso AMLO en su conferencia matutina.

El gobernante indicó que Biden le habló por teléfono el fin de semana ante las negociaciones de demócratas y republicanos en el Senado estadounidense, donde este miércoles votarán una propuesta bipartidista que incluiría más restricciones migratorias y reviviría medidas del expresidente Donald Trump (2017-2021).

López Obrador expresó que “es el colmo que utilicen” a México como “moneda de cambio” porque los republicanos pidieron las restricciones en la frontera como parte del paquete de apoyo militar para Ucrania, Israel y Taiwán.

“Lo que no aceptamos es que va el gobernador de Texas (Greg Abbott) o cualquier senador, diputados, del Partido Republicano, a decir: ‘si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania’. ¿Y a nosotros qué? Ojalá que no autoricen dinero para la guerra. No al armamentismo, sí a la paz”, comentó.

El presidente tachó de “propaganda político-electoral” para “engañar” a los estadounidenses la medida que cerraría la frontera con México si se supera una cifra de 5,000 migrantes irregulares en un día.

“Están planteando cerrar fronteras. ¿Ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? Pero, sobre todo, ¿lo van a aprobar los estadounidenses, las empresas? No aguantan, quizá un día sí, pero una semana no. Entonces, con todo respeto, es demagogia”, indicó López Obrador.

En su llamada del fin de semana, López Obrador le planteó a Biden 10 propuestas sobre migración, como regularizar a los mexicanos que llevan más de cinco años “trabajando honradamente” en Estados Unidos.

También pidió 20,000 millones de dólares anuales para países pobres de Latinoamérica, suspender las sanciones a Venezuela para aminorar la migración y levantar el bloqueo a Cuba.

Sugirió mantener el programa de recepción legal de migrantes en Estados Unidos, no construir muros ni cerrar la frontera, combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas, y regular el comercio de armas de Estados Unidos a México.

Asimismo, demandó un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio con base en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y reafirmar el compromiso de mantener la cooperación con respeto a las soberanías.

