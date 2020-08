El plan de la OMS para garantizar el acceso a una vacuna Covid-19

Una vez que se apruebe y licencie la vacuna en contra del virus Sars CoV-19 será necesario asegurar su aplicación en la población más vulnerable entre los que se encuentran las personas de la tercera edad y los trabajadores de la salud, pero sobre todo establecer un acceso igualitario de todos los países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encabeza una iniciativa global conocida como COVAX que colabora con fabricantes de vacunas, la Alianza para la Vacunación GAVI y la Coalición para Innovación y Preparación de ante las Pandemias (CEPI por sus siglas en inglés), con el objetivo de evitar que la creación y distribución de una vacuna sea “una carrera con unos pocos ganadores”.

El ultimo informe de la OMS señala que actualmente hay 172 economías interesadas en participar en COVAX, que cuenta con el portafolio más amplio de vacunas Covid-19, entre las que se encuentran nueve con evaluaciones más avanzadas.

Antes del 31 de agosto los potenciales participantes con capacidad de autofinanciamiento deberán confirmar su integración a COVAX y para el 18 de septiembre deberán de presentar “compromisos vinculantes” para con la iniciativa.

Solo a través de una visión global se puede proteger a las personas que están en mayor riesgo de los efectos de esta enfermedad, ha señalado la organización mundial.

La OMS señaló recientemente que a través de una colaboración entre el Serum Institute of India (SII), Gavi y la Fundación Bill & Melinda Gates se garantizarán 100 millones de dosis de AstraZeneca o las vacunas candidatas de Novavax, si tienen éxito, estarán disponibles para personas de bajos y medianos ingresos.

México forma parte de COVAX y de acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ya ha tenido diversos encuentros con sus integrantes para ver las posibilidades de acceso temprano y justo a las vacunas.

Además, el gobierno federal ha señalado la importancia de “caminar de la mano” de organismos internacionales, en especifico la OMS, para estar listos en el momento en que la vacuna se encuentre en el mercado.

“Para esto hay mucho tema de investigación, no sólo en el desarrollo e la vacuna, sino para la identificación de cuales son los principales grupos de riesgo, pero se trabaja muy de cerca con grupos académicos para poder definir con todo el sustento científico cuáles so los grupos que no deben de dejar de vacunarse y que por su numero el gobierno deberá de asegurar el número de acunas necesarias y que estos sean los primeros grupos poblacionales en recibirlas”, advirtió José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

En el caso de México se calcula que serían necesarios 200 millones de dosis de vacuna contra el Covid-19 y que su aplicación inicie a partir de abril de 2021, siempre y cuando se cumplan los plazos planteados por AsreaZeneca, la farmacéutica británica con la que se tiene un acuerdo en materia de producción de la vacuna.

La farmacéutica espera iniciar el proceso de manufactura durante el primer trimestre de 2021, una vez que concluyan los estudios de fase 3 y sea aprobada por las agencias reguladoras.

