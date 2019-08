Planes en favor de jóvenes garantizan derecho al estudio y al trabajo: AMLO

Notimex; El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, los CARA y la campaña de orientación en medios y redes sociales, se complementan para garantizar a los adolescentes el derecho al estudio y al trabajo, así como para promover la no violencia, educación sexual, rechazo a las drogas y prevención de la obesidad.

Así lo resaltó en su cuenta de Twitter, López Obrador, donde junto con su publicación transmitió un video que grabó en el Hospital Rural de Chignahuapan, Puebla, acompañado por un grupo de adolescentes del programa CARA, donde reiteró que nunca más se dará la espalda a los jóvenes.

En su mensaje, se dirigió a los menores para resaltar los beneficios de los CARA, por ser “un programa importantísimo de orientación a los jóvenes, hay información para que no haya embarazos en adolescentes, no planeados; que no haya obesidad, que no haya consumo de productos chatarra; que no haya violencia, esto es muy importante; y no a las drogas,¡fuchi, guácala a las drogas!”, expresó.

Comentó que en especial le llamó la atención este espacio para CARA y por eso quiso transmitir esta experiencia, porque además de la orientación y concientización de dichos temas que hay en cada hospital, el complemento que se ofrece en el de Chignahuapan, es la combinación con actividades manuales, en este caso las artesanías del lugar, como son las esferas.

El mandatario federal presentó a Toño, uno de los jóvenes que se formó en este programa CARA de Chignahuapan, y quien compartió su experiencia con los jóvenes como artesano de esferas.

“Miren que sensibilidad. Esto es lo que queremos extender a todo el país, que haya esta convivencia, este encuentro de adolescentes, de los jóvenes, para alejarlos de conductas antisociales, atraer a los jóvenes para el programa CARA, también con en el de Jóvenes Construyendo el Futuro”, sostuvo.