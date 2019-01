Confidencias | Inseguridad también le pega al plástico

F

altan unas horas para que la próxima edición del Consumer Electronic Show inicie como ya es costumbre en la ciudad de Las Vegas. Cada año, las compañías más importantes de la industria tecnológica y de consumo se dan cita para presentar lo que en teoría serán las tendencias tecnológicas del año. Esta vez, más que productos, la nota se la llevará la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la red 5G, entre otros temas, los cuales se espera que sean aterrizados para que por fin en este 2019, dejen de ser una realidad solo para unos cuantos.

tro factor por el cual la industria del plástico vive un momento complicado es, no sólo por el dólar fuerte, sino por la inseguridad que se vive en el país. Según la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que preside Aldimir Torres, la inseguridad ha ocasionado un incremento considerable en los costos de las empresas de ese sector y afectaciones por el robo a transporte, incluso hay regiones del país en las que las compañías deben pagar grandes cuotas para mantenerse seguras. El año pasado, la inseguridad también le pegó a empresas de gran tamaño, como Coca-Cola Femsa, Lala y Grupo Gepp, embotelladora de las marcas de PepsiCo en México.

etador se presenta el 2019 para la compañía de coworkings WeWork en México. Y es que la compañía, que cuenta, tras dos años de operaciones en el país, ya con 17 ubicaciones abiertas en entidades como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, buscará crecer aún más. De acuerdo con ejecutivos de la compañía, durante este año que comienza su meta será más ambiciosa que lo hecho hasta hoy, ya que intentarán duplicar en su totalidad el número de establecimientos que tienen abiertos. Lograrlo no será algo sencillo.

uen impulso quiere tomar Motoplex, la tienda oficial de Grupo Piaggio en México, con el sector inmobiliario, por lo que se ha acercado a los desarrolladores de grandes proyectos para ofrecerles descuentos en la compra de Vespas, de modo que puedan ofrecer departamentos o casas con todo y motocicleta, ya sea porque se encuentran en grandes complejos como Bosque Real (en Huixquilucan), o en sitios como las colonias Roma y Condesa (en la Ciudad de México). Por ejemplo, en la compra de 10 motos, el desarrollador podría recibir una unidad extra o un descuento de 10,000 pesos. Algo similar quieren hacer en el sector manufacturero, de modo que los trabajadores puedan desplazarse de un lado a otro en los patios de las plantas.

n materia fiscal, entre enero y septiembre de 2018 los ingresos del sector público cayeron un 4.2% en términos reales respecto del mismo período de 2017, según la Comisión Económica para América Latina. Esto se debe a la reducción del 7.8% de los ingresos no petroleros (equivalentes a un 81% de los ingresos totales), ya que los ingresos petroleros del sector público aumentaron un 15,2% en términos reales, gracias al incremento de los precios internacionales, señaló el organismo que lidera Alicia Bárcena.

e encuentra el norte de México en la mira de Preferred Hotel Group, compañía reconocida como el mejor grupo hotelero grande del mundo por TripAdvisor. De acuerdo con Bob Van Ness, vicepresidente ejecutivo para América de la compañía hotelera, este año Preferred integrará seis propiedades mexicanas más a su portafolio, las cuales se ubicarán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Van Ness dijo que buscan consolidar su presencia en el norte del país atendiendo a la importancia que tienen los hoteles nacionales para la compañía, que han pasado de 42 a 67 en los últimos tres años. Entre las adiciones nacionales más recientes al catálogo de Preferred Hotel Group se incluyen el Hotel Playa Grande Resort & Grand Spa, en Cabo San Lucas; Casa Del Mar Golf Resort & Spa, en San José del Cabo; y el Hotel Xcaret, en Playa del Carmen.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.