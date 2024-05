Jennifer Lopez sobre ‘Atlas’: ‘las mujeres hemos salvado al mundo desde el principio de los tiempos’

Jennifer Lopez ha vivido prácticamente toda su vida bajo el reflector implacable del chismorreo, y en esta época, con los rumores de separación de Ben Affleck, atraviesa uno de esos momentos intensos. Sin embargo, ella sigue promoviendo su trabajo como si el intenso vaivén mediático alimentado por las suposiciones no le afectara ni tantito así. Ni la crítica aplastante de Atlas, la película que ya puede verse en Netflix y por la que JLo estuvo en México.

En esta historia de ciencia ficción que no solo protagoniza, sino que también produce, ella interpreta a la Atlas del título, una agente especial que busca a Harlan (Simu Liu, el Ken “antagónico” de Barbie), la inteligencia artificial que ha tomado conciencia, cuadrado la aniquilación de los humanos y escapado hacia un lugar en el que nadie da con él. Hasta que la renuente Atlas consigue ubicarlo a pesar de la reticencia que enfrenta.

Cuando en su encuentro con medios de comunicación en México a Jennifer se le preguntó cómo creía que Atlas representa a las mujeres que salvan el mundo, ella sostuvo: “Siento que hemos estado salvando al mundo desde el principio de los tiempos”. Y se explayó para redondear la idea con contundencia: “Creo que Atlas es un gran personaje que por toda la dureza que muestra inicialmente y toda la valentía a la hora de ir en contra del poder, muestra lo que hay que ser para ser mujer. Eso es ser mujer: hay que ir contracorriente, tienes que luchar más duro”.

Y retomó las características de su personaje, la “tremenda vulnerabilidad” y el “tremendo dolor”, como alegoría de las mujeres. “Siento que, como mujeres, eso también es una gran parte de nuestro viaje. Y creo que ella representa ambos lados de eso de una manera realmente hermosa”. Y el hecho de que Atlas sea ignorada también es un comentario sobre la condición de la mujer. “Todos piensan que está loca, nadie quiere escucharla. Esta es una experiencia que las mujeres tienen todo el tiempo. Ella es criticada. Hay muchos hombres en esta película que no le creen. Y puedo entenderlo e identificarme con eso, y sé que muchas otras mujeres también pueden hacerlo, especialmente en mi propio negocio. Te critican, te menosprecian, se ríen de ti cuando no tienes éxito y luego, cuando tienes éxito, quieren derribarlo. Siempre existe esta cosa como mujer, y especialmente como latina en este negocio, de ser tomada en serio, de trabajar en los niveles más altos de su industria y lo que eso conlleva. Y creo que Atlas realmente representa todas las mejores partes de las mujeres, su vulnerabilidad, su fuerza y ​​su coraje”.

La inspiración

Para hacer el personaje, JLo se inspiró en dos mujeres icónicas del cine. Por un lado, el personaje de Linda Hamilton en Terminator 2, Sarah Connor. “Para mí, ella era la más mala de las perras de todos los tiempos. Solo recuerdo estar en el cine, en Nueva York, y decir: ‘Dios mío, tengo tantas ganas de ser ella, voy a ser actriz y eso es lo que haré’. Y nunca pude hacerlo cuando era más joven, hasta ahora, aunque no es exactamente eso, sino ese tipo de personaje. El otro personaje que realmente amé y del que Brad [Peyton, el director] y yo hablamos mucho mientras filmábamos fue Ripley en Alien, Sigourney Weaver, así que esos dos para mí fueron los personajes más icónicos de una película de acción de ciencia ficción”.

Jennifer Lopez también habló sobre el uso de la inteligencia artificial, tema nodal de Atlas, uno de los proyectos que su compañía productora ha firmado con Netflix (además de que ya probó suerte con Prime). “La tecnología avanza todo el tiempo y hay muchas cosas que me ponen nerviosa. Esta película en sí te muestra ambos lados de la historia, qué es lo que puede estar bien con la IA y cómo podemos usarlo para ser una versión mejor de nosotros mismos, y también cómo puede salir realmente mal con el personaje de Simu, donde pueden apoderarse y en cierto modo destruir a la humanidad”.

Añadió: “Existe la idea de que debemos tener mucho respeto cuando se trata de inteligencia artificial. Es como cualquier tecnología. Recuerdo que en el negocio de la música, cuando apareció Internet, todo el mundo decía, oh, nunca se apoderará de la música. Pero eso pasó. Entonces tienes que estar realmente abierto al hecho de que habrá cambios todo el tiempo, y cambios que algunas personas pueden predecir y otros que simplemente no se pueden prever porque estamos muy atrapados en nuestra propia realidad. Se trata de respetarla y no dejar que se haga cargo de ninguna manera, sino que nos ayude de la mejor manera posible. Se trata de balance”.

Actuando

Y aunque Atlas ha tenido una recepción crítica pobre, por decirlo amablemente, Jennifer habló de la interiorización por la que atravesó para hacer el personaje. “Intentas encontrar similitudes con cosas por las que has pasado en tu propia vida, pero también con tu imaginación, especialmente en una película como esta donde hay toneladas de pantallas verdes: tu imaginación tiene que volverse loca”.

En cuanto a las similitudes consigo misma, JLo dijo: “Con Atlas había partes de ella que eran muy similares a mí. Ella es motivada, fuerte, está concentrada y es apasionada. Y luego había partes de ella que eran muy diferentes a mí. Llevo mi corazón en la manga, y ella era muy cerrada y no quería dejar entrar a nadie. Y para mí fue simplemente prepararme para eso y fue muy fácil para mí de dibujar. Era como estar en un escenario y hacer un espectáculo unipersonal durante seis o siete semanas. Fue una experiencia extraña. Creo que muchos actores te dirían eso, que hacer ese tipo de papel en el que estás solo y tienes que imaginar todas esas cosas es un desafío”.

Y entonces se refirió a Jodie Foster en Contacto. “Dijo que esa era la actuación más difícil que había tenido que hacer, porque tenía que hacerlo sola y tenía que usar toda su fuerza e imaginación, y eso es exactamente lo que era. Y recuerdo haber pensado, cuando leí el guión: ‘oh, esto va a ser muy fácil. Éste será un trabajo fácil para mí. Seré yo sola, no tengo que esperar a nadie. Puedo presentarme, hacer lo mío, un par de tomas y volver a casa’. Pero fue muy agotador permanecer en este nivel de adrenalina como si tu vida se hubiera acabado. Tienes que salvar el planeta. Estás en una situación de vida o muerte todo el tiempo, así que al final del día acabas tan exhausta, no solo emocionalmente, sino físicamente, tratando de concentrarme y viendo cosas que no estaban allí y todo este tipo de cosas”.

