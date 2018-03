Playboy también sale de Facebook por escándalo de filtración de datos

Cooper Hefner, director creativo de Playboy e hijo de Hugh Hefner, anunció en su cuenta de Twitter que la revista sale de Facebook debido al descubierto de la filtración en datos personales de los usuarios de la plataforma. Además, dijo que las políticas de la red contradicen los valores de la revista.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE

— Cooper Hefner (@cooperhefner) March 28, 2018