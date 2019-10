Plaza Sésamo presenta a Karli, hija de padres con problemas de adicciones

Karli, una muppet de color verde y dos coletas de pelo rubio, es la nueva integrante de la pandilla de Plaza Sésamo, que fue presentada este miércoles.

La pequeña de 6 años y medio será incluida en la serie para explicar los problemas que afrontan los infantes cuyos padres tienen problemas de adicciones, algo que afecta a 5.7 millones de menores de 11 años en Estados Unidos.

“Las adicciones son vistas como un “problema de grandes” pero afecta a infantes en maneras que a menudo no son visibles”, explican los directores de la serie en su cuenta de Twitter.

When a family member struggles with addiction, the whole family struggles. @SesameCommunity created new resources featuring Karli, a resilient 6 ½ year old Muppet, to offer hope to children and families. https://t.co/iKM6EBg44Y pic.twitter.com/5PiI7BT8yB

