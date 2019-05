PND 2019-2024 | Cómo se integrará México a la economía digital

Facilitar a la población el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital, es el planteamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que México pueda alcanzar una integración en la economía digital.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el gobierno de López Obrador plantea algunos puntos que son dignos de análisis para saber en dónde está parado México y qué es lo que se requiere para lograr estos objetivos.

Lee también Los 10 mandamientos para que se detone el e-commerce en México

En un Documento Anexo que cuenta con 228 hojas publicadas en la Gaceta Parlamentaria, el gobierno hace énfasis, por ejemplo, en que el acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico, pues contribuye a la reducción de las disparidades en materia educativa e impulsa la creación de capacidades en beneficio de la economía globalizada.

Telecomunicaciones

Señala que para potenciar los beneficios de las telecomunicaciones en el desarrollo económico se requiere del diseño y de la ejecución de políticas públicas integrales en materia de infraestructura, educación, competencia, tecnología e innovación.

«México cuenta con brechas significativas en materia de acceso a internet y banda ancha, lo cual se observa tanto a nivel regional como a nivel internacional. Según la OCDE, en 2018 México ocupó el lugar 36 de 37 en materia de suscripciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes, con 16 suscripciones menos que el promedio (31)», detalla el documento.

La tendencia se mantiene al analizar el número de suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, en donde México ocupa el lugar 35 con 67 suscripciones, 39 suscripciones menos que el promedio.

Acceso a internet

Existen brechas importantes en el uso de internet en el país. A nivel regional, 86% de las personas usuarias de internet se ubican en áreas urbanas y el resto (14%) en áreas rurales. Asimismo, 71% de la población urbana es usuaria de internet, mientras que sólo 39% lo es en el ámbito rural.

Específicamente, las entidades federativas que registran las proporciones más bajas de usuarios de internet en zonas urbanas son: Chiapas (50%), Oaxaca (61%), Tlaxcala (61%) y Michoacán (62%). En el caso de las zonas rurales, los estados con proporciones más bajas son Chiapas (24%), Guerrero (27%), Veracruz (33%) y Zacatecas (35%).

En cuanto a la población sin acceso a internet por estrato socioeconómico, según datos de INEGI, 70% de la población del estrato más bajo no cuenta con acceso, mientras que en el estrato más alto 89% sí cuenta con acceso.

Lo anterior evidencia la existencia de un problema de acceso a las telecomunicaciones, acentuado en zonas rurales, indígenas y por estrato socioeconómico.

El acceso a internet y banda ancha es fundamental; sin embargo, este no garantiza su uso pues persisten rezagos importantes en materia de educación digital.

Falta de habilidades y conocimientos, dentro de la brecha

Según información del INEGI, del total de personas que no utilizaron computadora, laptop o tableta en 2017, 53% fue porque no tienen los conocimientos necesarios o desconocen su utilidad. Del mismo modo, 60% de las personas que no usó internet, manifestó que es por falta de habilidades. Asimismo, según la OCDE, en el año 2017 solo 20% de las personas adultas de 55 a 74 años de edad en México utilizó internet, cifra por debajo de países como Chile (41%) y Brasil (31%). En el caso de jóvenes de 16 a 24 años, 85% son usuarios de internet, porcentaje menor que el promedio (96%).

La política del Gobierno de México deberá estar orientada a desarrollar de manera eficiente las telecomunicaciones y la radiodifusión para el beneficio de los usuarios a nivel nacional, manteniendo las condiciones de competencia, certidumbre a la inversión, marco institucional eficaz y regulación oportuna, moderna y pertinente.

Estrategias para lograrlo

*Para alcanzar el objetivo el gobierno de López Obrador propone las siguientes estrategias:

*Impulsar el desarrollo de infraestructura de radiodifusión y telecomunicaciones en redes críticas y de alto desempeño.

*Promover el acceso a internet y banda ancha como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social.

*Fomentar el desarrollo tecnológico sostenible y accesible en diversos campos de las telecomunicaciones y la radiodifusión a nivel nacional.

*Desarrollar habilidades y modelos para la transformación digital, adecuándolas a las necesidades por sexo, edad y en los diferentes territorios.

*Promover la economía digital accesible para toda la población, atendiendo la brecha de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en comunidades marginadas y con presencia de población indígena y afromexicana.