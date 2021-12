‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más muertes de inocentes: Seguridad

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, defendió el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que la estrategia de “abrazos, no balazos” ha ayudado a que no haya más muertes de inocentes.

“La política de ‘abrazos, no balazos’ es sinónimo del uso de la inteligencia. ‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, declaró la secretaria de Estado al comparecer en la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados.

La funcionaria aseveró que las fuerzas de seguridad no se usarán contra los mexicanos ni caerán “en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte”.

Rosa Icela Rodríguez, quien es la primera mujer en estar al frente de la dependencia encargada formalmente de la seguridad en el país, señaló que de diciembre de 2018 a la fecha ha disminuido 94.5% el robo de combustible, ya que bajó de 74 mil barriles que se robaban a diario a 4 mil.

Asimismo, refirió que de enero de 2019 a octubre de 2021 se redujeron los secuestros en 63.8% y el robo disminuyó 22.1%.

Rodríguez señaló que seis estados concentran 50% de los homicidios dolosos del país: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

“(En estos estados) se ha reforzado la Guardia Nacional y coordinación con fiscalías locales, y se fortaleció la estrategia de seguridad en 50 de 2,471 municipios, que representan 2%, pero concentran 50% de la incidencia de los homicidios dolosos”, mencionó.

Además se comprometió a fortalecer las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida y recordó que 80% de los feminicidios investigados son cometidos por la pareja, conocidos o familiares de la víctima.

La secretaria aseguró que tiene el compromiso de trabajar de forma austera y honesta desde la Secretaria de Seguridad y dijo que nunca ha estado involucrada en actos de corrupción.

Aseveró que tanto sus equipos como ella no tienen ningún pacto con el crimen organizado; sin embargo, señaló que, de darse un caso, el servidor público deberá enfrentar la justicia.

“Tengan la certeza de que de mi parte y de mi equipo cercano no hay ni habrá pacto abominable con el crimen organizado ni actos fuera de la ley y si algún servidor público traiciona este compromiso con la nación, desde ahora le digo que tendrá que enfrentar la justicia porque no vamos a encubrir a nadie”, comentó.

