Académicos y políticos salen en defensa de la UNAM tras declaraciones de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales, integrantes de la clase política, médicos y académicos salieron en defensa de la máxima casa de estudios.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, manifestó su apoyo y respaldo al rector de la UNAM, Enrique Graue, así como a los estudiantes y exalumnos.

Mi apoyo y respaldo total al Rector Dr. Enrique Graue, a integrantes, investigadores, alumnado y profesorado de la @UNAM_MX. El conocimiento no debe estar condicionado al contexto político, por el contrario, debe tener una visión enfocada al desarrollo de nuestra sociedad. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 21, 2021

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, lamentó las declaraciones del presidente y lanzó un “ya basta” de agresiones a la Universidad.

“Se atrevió de manera irresponsable a señalar a esta institución que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma, este presidente se irá como se han ido todos, pero la máxima casa de estudios prevalecerá”, dijo.

Presidentes van y vienen, éste al igual que los otros se tendrá que ir.



La @UNAM_MX es la máxima casa de estudios en México, lugar donde millones de mexicanos han empezado a construir sus sueños.



Sueños que hoy @lopezobrador_, quiere empezar a truncar.pic.twitter.com/GcOxg57t0v — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 21, 2021

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reprobó las declaraciones del mandatario y aseguró que sus declaraciones generan polarización que sólo le conviene al tabasqueño.

“Lamento mucho la expresion del presidente de la República. En primer lugar es su alma mater como lo es la mía (…) No habla bien de quien habla así de su casa. En esta vida hay que saber ser agradecidos”, dijo el panista, quien da clases en la Universidad.

Mencionó que la polarización genera división y un jefe de Estado como López Obrador debe unir a los mexicanos y estar por encima de sus visiones partidistas, y sus actuales declaraciones no ayudan a lo que acontece en el país.

“La polarización de las mañaneras tiene que acabar, el presidente debe reflexionar. Él no está para ser un busca pleitos callejero, esa no es su misión. Si hubiese sido, no lo hubieran elegido presidente, pero es el jefe del Estado mexicano y es quien nos debe representar a todos”, declaró.

Mientras, el infectólogo Alejandro Macias y funcionario de la Secrtaría de Salud en el sexenio del panista Felipe Calderón consideró que el mandatario federal se equivoca en sus opiniones negativas hacia la UNAM.

“Es una institución de gran diversidad de pensamiento, que se ha colocado cada vez más entre las mejores universidades de América Latina, evaluada a través de mediciones objetivas”, mencionó el doctor.

Creo que el presidente de México se equivoca en sus opiniones negativas hacia la UNAM; es una institución de gran diversidad de pensamiento, que se ha colocado cada vez más entre las mejores universidades de América Latina, evaluada a través de mediciones objetivas. https://t.co/35Gkl5jLEm — Alejandro Macias (@doctormacias) October 21, 2021

El empresario y exsubsecretario de Turismo del Gobierno federal, Simón Levy, consideró que la máxima casa de estudios siempre ha defendido el pensamiento público , social y sobre todo de izquierda.

Mi solidaridad absoluta con mi alma mater la @UNAM_MX y con la Facultad de @DerechoUNAMmx.

Si hay una Universidad que siempre ha defendido el pensamiento público, social y sobre todo de izquierda ha sido @FEconomiaUNAMof .

En la @UNAM_MX no mayoritea el neoliberalismo. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 21, 2021

En el mismo sentido, el académico Javier Martín Reyes comentó que la UNAM es plural y diversa.

Siguen los ataques de @lopezobrador_ contra las universidades.



Hoy le tocó a la @UNAM_MX.



Dijo que se volvió “individualista” y defensora de “proyectos neoliberales”.



Miente burdamente.



Le guste o no, la UNAM es orgullosamente plural y diversa.pic.twitter.com/TYVLdoPgJD — Javier Martín Reyes (@jmartinreyes) October 21, 2021

