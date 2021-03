Aeromonky, el negocio de taxis aéreos y taller del hijo de Romero Deschamps

Alejandro Romero Durán, hijo de Carlos Romero Deschamps, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), es accionista mayoritario de Aeromonky Service Center, una empresa de taxis aéreos y jets privados, así como de un taller aeronáutico.

“Al verificar que (el domicilio de Aeromonky Service Center) cumple con todos los requerimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para el establecimiento de un taller aeronáutico”, revela una copia del Permiso de Taller Aeronáutico entregado el 18 de abril de 2017 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El permiso a menos que sea suspendido, revocado o cancelado permanecerá vigente indefinidamente.

Aeromonky Service Center es una compañía que renta aviones ejecutivos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, y sus socios son Sergio Carrasco Barajas y Alejandro Parada Cantú.

El taller aeronáutico de Aeromonky Service Center está habilitado para desarrollar el servicio público de mantenimiento de planeadores clase 3 y 4 de diversos modelos de aeronaves Hawker, así como para motores de Honeywell, dicen los documentos en poder de Forbes México.

La base de operaciones del taller aeronáutico de Aeromonky Service Center está ubicada en Toluca, Estado de México, la cual no podrá ser cambiada sin previa autorización.

Desde enero de 2019, Carlos Romero Deschamps ha estado en la mira del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“En todas las denuncias que se han presentado, sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada”, dijo el fundador de Morena.

“Se está esperando, pronto les vamos a informar. Quiero dejar también en claro que no vamos a actuar por consigna. No se va a perseguir a nadie si no hay elementos”, señaló en ese momento el mandatario.

El 16 de octubre de 2019, en medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero Deschamps renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tras 26 años de estar al frente del gremio.

El exsenador de 76 años, originario de Tampico, Tamaulipas, y miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1962, ha sido objeto de fuertes críticas por la ostentosa vida que ha llevado tanto él como su familia.

En 1972 comenzó actividades en la organización sindical de la que el martes solicitó su separación como trabajador activo, en la que en 1993 sucedió en el cargo al también tamaulipeco Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, quien fue encarcelado por posesión ilegal de armas al inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con quien tenía marcadas diferencias.

El exdirigente del sindicato de trabajadores de Pemex Carlos Romero Deschamps presentó el martes su “renuncia” como trabajador activo de la empresa estatal, afirmó ese día López Obrador en su conferencia matutina.

“Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral”, añadió.

Los taxis aéreos

Corrían los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Sergio Carrasco Barajas, representante legal de Aeromonky, entregó un tomo del programa de seguridad aérea de la empresa Aeromonky.

El representante legal de la empresa informó que eran dueños de la aeronave Hawker Beechcraft, la cual usa el Aeropuerto Internacional de Toluca para ofrecer servicios de taxis aéreos ejecutivos a empresarios y público en general.

El programa de seguridad aérea de la empresa Aeromonky quedó bajo el resguardo de la comandancia del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El avión, cuya matrícula es XA-LEX, ofrece vuelos a Acapulco, Veracruz, Guadalajara, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Oaxaca, Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí, Durango, Puerto Vallarta, Puebla, Pachuca, Bajío, Loreto, Los Cabos, Saltillo, Morelia, Tuxtla, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Zihuatanejo, Islas Marías, Palenque, Mérida, Culiacán, entre otras ciudades más.

También comercializa viajes privados a la Habana, Miami, San Diego, Houston, San Antonio, Nuevo Orleans, Dallas, Tucson, Tampa, Austin, McAllen, Vail, Nassau, Toronto, Medellín y Panamá.

Alejandro Romero Durán y su socio Alejandro Parada Cantú crearon empresas para ofrecer servicios aéreos en Texas.

Según la Secretaría de Estado de Texas, la primera empresa registrada fue Monkyair L.L.C. en 2013, cuyo presidente es Romero Durán y el tesorero y secretario está en manos de Parada Cantú. Esa empresa tiene vínculos Aeromonky.

Threepolarbears L.L.C. es otra compañía conformada por Romero Durán y Jaquelina Abarca Cantorel.

El hijo de Romero Deschamps y Blanca Rosa Durán Limas, esposa del exlíder petrolero, constituyeron la empresa Cablalepa Stars L.L.C., de acuerdo con los registros del gobierno de Texas.

Las otras empresas

En México, la esposa, el hijo, la hermana, la cuñada y los aliados en Salamanca de Romero Deschamps son dueños de paquetes accionarios de una empresa dedicada a la fabricación de insecticidas, fungicidas y fertilizantes, así como de dos constructoras.

La primera compañía de los familiares del líder petrolero es Plaguicidas del Bajío, cuyo presidente es Héctor Aguinaco Puga, y como segundo al mando está María Esther Romero Deschamps, hermana del senador priista, según documentos a los que tuvo acceso Forbes.

Como tesorero fue registrado José Carlos Romero Durán, hijo del exlíder petrolero, quien posee 31 acciones, así como Durán Limas, tenedora de 20 acciones, agrega la documentación.

María Esther, José Carlos y Blanca Rosa desembolsaron más 710 mil pesos para ser poseedores de las 71 acciones de la compañía dedicada también a la fabricación, importación y exportación de productos químicos agrícolas, semillas, maquinaria e implementos para el campo.

El gerente de Plaguicidas del Bajío es Octavio Lozano Valdivia, quien tiene las más amplias facultades para administrar los bienes y negocios de la sociedad y celebrar toda clase de actos, operaciones, convenios y contratos en Guanajuato y México.

Dieciséis de Diciembre es una compañía que tiene como socios a María Guadalupe Lidia Durán Limas, cuñada de Romero Deschamps, así como a Fernando Pacheco Martínez, secretario general de la sección 24 del STPRM, a María de Jesús Flores Bribiesca, tesorera en Salamanca de los petroleros, y a Antonio Sánchez Sotelo, exsecretario de la sección 24 del STPRM.

La compañía fue creada para comprar y vender bienes muebles e inmuebles, así como como para urbanizar, comercializar y administrar fraccionamientos.

Otra de las funciones de la compañía de la cuñada de Romero Deschamps y de los líderes petroleros en Salamanca es comprar, vender y arrendar muebles e inmuebles para empresa del sector agrícola, ganadero, así como giros comerciales como balnearios, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, discos, gasolineras, entre otros.

El capital social de Dieciséis de Diciembre es de 402 mil pesos y está integrada por seis socios, quienes poseen una acción cada uno.

Constructora Sección 24 es otra empresa donde aparecen como accionistas María Guadalupe Lidia Durán Limas, Pacheco Martínez y Sánchez Sotelo, quienes son cercanos al líder petrolero desde 1996.

La firma fue creada para explotación de bancos de arena, piedra, tezontle y materiales para la construcción, así como la venta de concreto, grava y arena, así como la prestación de servicios de excavación, perforación y movimiento de tierras.

La empresa, que tiene por nombre el número de la sección sindical petrolera de Salamanca, también puede ofrecer la comercialización de materiales para la construcción y ejecutar la construcción de casas carreteras, puentes, obras de minería y urbanización, así como la instalación de oleoductos, gasoductos y su mantenimientos, todos esos negocios estratégicos para Pemex.

El capital social de Constructora Sección 24 es de 60 mil pesos y son 24 acciones, siendo Fernando Pacheco Martínez el dueño de 10 títulos.