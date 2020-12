Organización de Álvarez Icaza, abierta para aliarse con MC, PAN y hasta Morena

La organización Ahora, liderada por el senador Emiliano Álvarez Icaza, busca aliarse con diversos partidos políticos para las elecciones de 2021, entre ellos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y quizá con Morena.

En entrevista con Forbes México, el legislador explicó que por el momento firmó un acuerdo con MC, pues están en conversaciones para ir juntos en 10 estados para alcaldías y diputaciones federales, entre ellos en Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Puebla.

“(El acuerdo) es la expresión de una voluntad política para realizar conversaciones formales con la intención de hacer una alianza electoral y en su caso de gobierno; es un acuerdo general y de ahí se derivarán acuerdos en las entidades en las que pudiéramos tener candidatos comunes”, dijo Álvarez Icaza.

Aunque comentó que aún no tiene a los candidatos que van a impulsar, comentó que probablemente los diputados Lucía Riojas y Carlos Morales puedan reelegirse.

El exombudsman de la Ciudad de México especificó que la iniciativa Ahora y MC mantienen su independencia y libertad para que en los casos en los que no se esté de acuerdo con los candidatos que impulsarán, busquen otra alternativa.

Explicó que la alianza con el partido que encabeza Clemente Castañeda es parcial y no total, por lo que también buscará unirse con otros partidos como el PAN, pues dijo que Ahora apoyará a Xavier Nava para la gubernatura de San Luis Potosí.

“Pueden darse casos con candidaturas específicas; por ejemplo, Xavier Nava en San Luis Potosí. Con él ya tenemos un acuerdo específico para acompañarlo. Podría darse el caso en otros lugares, pero la alianza con MC es una alianza, en este momento, es parcial pero no es total. La iniciativa Ahora podrá apoyar otras candidaturas si así lo considera pertinente y MC también tiene ese derecho”, especificó.

Aunque Álvarez Icaza dijo que ven como contrincantes la unión de Morena, PES, PT, no descartó que pudieran unirse a ellos para apoyar a algún candidato local, pero no a nivel federal.

“De momento, la iniciativa Ahora no acompaña alianzas donde esté la coalición de gobierno. Puede ser el caso muy particular en un contexto municipal por un candidato. En términos generales, en lo federal no estamos haciendo ninguna alianza así, pero puede darse el caso de contextos muy locales. En lo local estaríamos reservándonos el derecho de apoyar con diversas fuerzas políticas”, dijo.

El legislador comentó que la agenda que impulsará Ahora para las elecciones de 2021 se basa en 5 ejes: derechos humanos, lucha contra corrupción e impunidad, agenda verde, economía, inclusión y bienestar, y democratización del Estado, no discriminación.

