AMLO aceptará renuncia de titular de Conapred; mujer indígena la relevaría

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aceptará la renuncia de la aún titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Mónica Maccise Duayhe.

Su lugar sería ocupado por una mujer indígena, “porque son los pueblos que más han sido vilipendiados”.

“Basta de simulación”, demandó el mandatario durante su gira por Morelos.

“Ccada quien es libre (de renunciar), siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto“, manifestó López Obrador.

Durante la semana, hubo un debate público acerca del Conapred, acerca de un foro contra la discriminación en el que participaría el comendiante Chumel Torres, quien ha sido señalado por sus comentarios racistas y clasistas.

La primera dama Beatriz Gutiérrez Müller condenó la participación del ‘influencer’, por haberse burlado de su hijo, menor de edad.

El foro organizado por Conapred se canceló y el presidente propone su desaparición y que sus funciones las realice la Secretaría de Gobernación.