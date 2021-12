AMLO anuncia regularización de ‘autos chocolate’ en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la regularización de todos los “autos chocolate” en Michoacán y dio como plazo hasta el 31 de diciembre para que los paisanos ingresen este tipo de vehículos a la entidad y que puedan ser susceptibles de legalizarse.

Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Zitácuaro, Michoacán, el mandatario federal pidió a los distribuidores de autos nacionales comprensión ante su decisión ya que, dijo, no todos los mexicanos tienen recursos para comprar un autómovil nuevo.

“Vamos a cumplir esa petición de que todos los carros que no tengan papeles y que hayan introducido nuestros paisanos para el trabajo del campo y para transportar a sus familias, para llevar a sus hijos a la escuela, todos los vamos a regularizar”, dijo López Obrador.

“Espero que entiendan los distruibuiodres de vehículos nuevos, que entiendan que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices y yo estoy seguro que ellos van a entender que buscamos el bienestar del pueblo no ser egositas y no estar pensando nada más en nosotros y los negocios”.

El mandatario federal sostuvo que esta es una forma de agradecer a los paisanos el envío de sus remesas al país que significan anualmente ingresos por más de 120 mil millones de pesos al año.

“¿Cómo no los vamos a querer, cómo no les vamos a agradecer porque se tuvieron que ir del país porque no hay oportunidad y ahora nos están ayudando?”, cuestionó.

El pasado 18 de octubre, el presidente López Obrador emitió un decreto por el que se regulizaron todos los automóviles de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

