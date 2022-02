Blinken está malinformado sobre periodistas; es intervencionismo de EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de estar desinformado sobre los motivos que han derivado en el asesinato de periodistas en México en recientes fechas y acusó que este es un acto injerencista de parte de la administración del presidente Joe Biden.

Ayer, en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense expuso su preocupación por la escalada de asesinatos de informadores en México y llamó al gobierno a reforzar las medidas de seguridad y responsabilidad entorno a los periodistas.

“Está malinformado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado.

Lee: 45 periodistas murieron en 2021 en el ejercicio de su profesión; México lidera la lista

“Si el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y es muy lamentable que los periodistas pierdan la vida por distintos casos y que además estamos atendiendo”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que los gobiernos de Estados Unidos han tenido la mala constumbre, históricamente, de señalar los problemas que ocurren en el extranjero y no atender los domésticos. De igual forma, acusó que el comentario de Blinken hace patente la conexión que existe entre los grupos conservadores en México con las administraciones estadounidenses.

“En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala constumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa. No de ahora, el intervencionismo del embajador de Estados Unidos en un asunto que nos duele profundamente.

“Esto demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos”, añadió.

En ese sentido, López Obrador volvió a insistir que el gobierno estadounidense informe por qué está financiando a Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y que el gobierno mexicano acusa de actitudes golpistas por atacar el proyecto político que él impulsa.

“Pedirle de favor que se informen y no actúen de forma injerencista porque México no es una colonia de Estados Unidos ni un protectorado”, sostuvo.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información