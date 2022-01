AMLO confía que España dé aval pronto a Quirino Ordaz como embajador

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió este miércoles en que muy pronto el gobierno español dará su beneplácito para que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, asuma como embajador de México en ese país.

El mandatario federal expuso que hasta el momento no ha habido ninguna notificación por parte de España a su propuesta, pero descartó que no vaya a ser aceptada pese a los conflictos que existen con ese país en diversos temas.

No obstante, al igual que en otras ocasiones, enfatizó que las relaciones bilaterales con España son muy buenas.

“Va bien es un proceso que tarda pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que en algunos días más habrá el beneplácito no hay ningún motivo para que se acepte.

“Nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta y hubiera pleito con España, están bien las relaciones”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

Quirino Ordaz dejó la gubernatura de Sinaloa desde octubre del año pasado y hasta el momento no ha habido una respuesta del gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta del gobierno mexicano.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció que México ha tenido algunas diferencias de opinión con España respecto al perdón a los pueblos originarios por la invasión, así como con algunas empresas que tienen negocios en el país.

“Lo tomaron a mal y ni siquiera me respondieron la carta. Sin embargo, eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad, creo que eso pudo ayudar mucho es muy importante el perdón”, apuntó.

“Las empresas españolas hacían lo que querían, nos veían como tierra de conquista, se llevó a cabo una especie de segunda conquista”, reprochó.

