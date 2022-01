AMLO corrige plana a SRE; enviarán representante a toma de protesta de presidente de Nicaragua

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviar a un representante del gobierno mexicano a la toma de protesta de Daniel Ortega para la Presidencia de Nicaragua.

Ayer, la Cancillería informó que había tomado la decisión de no enviar a ningún representante mexicano, esto luego que diversos órganos internacionales criticaron el respaldo de México a la reelección, cuestionada por diversas irregularidades, de Ortega.

López Obrador consideró que el gobierno que encabeza recaería en una imprudencia diplomática al no participar en este evento pues se debe enaltecer la política de la autodeterminación de los pueblos.

“Todavía no se decide”, sostuvo, ¿Cuándo es la toma de posesión? Ah, es hoy, no sabía. Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes“, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“No podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia, o sea, no es el gobierno pasado que por quedar bien con otros gobiernos expulsó al embajador de Corea del Norte“, señaló.

El tabasqueño informó que será Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua, será quien asista a la asunción de Ortega.

El pasado 8 de noviembre, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se aseguró un cuarto periodo en el cargo por una mayoría abrumadora, según los primeros resultados de una elección que, según los críticos, fue amañada por el exguerrillero al sacar de la carrera a sus rivales políticos.

El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua le dio a la alianza sandinista de Ortega alrededor del 75% de los sufragios en la elección presidencial.

