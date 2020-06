AMLO pide cuidar salud pero avanzar: ‘hay que vencer al miedo y salir poco a poco’

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente seguir cuidando su salud ante la pandemia de Covid-19, pero también vencer los miedos y salir a las calles para avanzar en la nueva normalidad.

Tras afirmar que confía en que pronto se reabra más la frontera con Estados Unidos, el mandatario indicó que al país le hace falta ya la normalidad, aunque con equilibro para ser muy responsables con la atención a la pandemia.

Asimismo, resaltó que el quedarse en casa o salir es un asunto de libertad personal en la que su gobierno no interferirá.

“Más que prohibiciones, ir dejando la responsabilidad a la gente, que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir, cuidándonos”, dijo en su conferencia de prensa diaria.

“De por sí desde el inicio no hemos utilizado medidas de prohibición, hemos buscado siempre convencer, que sea voluntario; ahora que se va a iniciar, ya comenzó el proceso de reapertura hacia la nueva normalidad, lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad, por encima de todo está la libertad, y que actuemos en forma responsable”.

El titular del Ejecutivo comentó que hay gente que tras el confinamiento, tiene miedo de salir, pero este sentimiento debe ser vencido.

“Sí hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba, se diga estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y desde luego siendo respetuosos que el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer, porque es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso”, dijo.

“Pero también tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, mucha gente, millones de mexicanos, que viven al día. Entonces, con equilibrio cuidar nuestra salud y poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad.

López Obrador se puso como ejemplo y aseguró que justo por esa razón ya reanudó sus giras.

“Desde luego, lo primero es la salud, lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero, pero al mismo tiempo ya ir avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos inmóviles, porque también es un asunto mental; todos tenemos miedos, todos tenemos temores, hay que como seres humanos entender eso, pero sí salir y nada más con todas las medidas”, añadió.

