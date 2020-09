AMLO culpa a políticos del PRI y PAN como causantes del conflicto del agua en Chihuahua

La administración de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tratado de Aguas de 1944 es benéfico para México, debido a que el país recibe 4 veces más agua de la que entrega.

El mandatario expresó que el conflicto generado en la presa La Boquilla en Chihuahua tiene una motivación política, en la que señaló que están detrás de los movimientos de protesta exgobernadores del PRI y otros personajes que han gobernado en la entidad.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador exhibió una serie de diapositivas en las que se mostró al exmandatario estatal José Reyes Baeza como uno de los principales actores de la movilización.

“Cuando gobernaron los que hoy se manifestaron, entregaron agua. Esto no es nuestro, no es un asunto que surgió ahora, por eso considero que es un asunto político”, dijo el presidente.

“Insistimos en que no falta el agua y no se van a quedar sin agua, en este ciclo tienen garantizado el suministro y no quiero que se malinterprete, pero los otros estados ya aportaron para el agua que tenemos que entregar a Estados Unidos”, añadió.

El martes pasado hubo un intento por parte de un grupo de agricultores chihuahuenses de tomar la presa de La Boquilla, en protesta por el desvío de agua a Estados Unidos al que México está obligado por un tratado de 1944.