AMLO destaca actuación de Gertz Manero y juez en prisión a Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador se desbordó el elogios a la figura del fiscal general Alejandro Gertz Manero y el juez de control del Reclusorio Norte que ayer determinó dar prisión preventiva a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht.

El mandatario federal dijo que hay que tener confianza en el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre todo porque es un hombre mayor que ha demostrado ser íntegro y que no permitirá que su gestión sea vinculada a la impunidad.

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro y le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”, consideró el jefe del Ejecutivo federal en su tradicional rueda de prensa.

“Él es una gente íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad eso es muy importante”, añadió.

Cuestionado sobre si él ejerció presión sobre la FGR y el Poder Judicial para determinar la prisión preventiva contra el exdirector de Pemex, el mandatario federal sostuvo que nunca se atrevería a dar órdenes al fiscal.

“Veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también el Poder Judicial, el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedará ahí el señor Lozoya. Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense dar órdenes al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan”, comentó.

Ayer, un juez federal dio prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Reclusorio Norte, al considerar un riesgo de fuga debido a las redes y recursos que posee.

Lozoya Austin se declaró culpable de actos de corrupción en la compra de la planta de Agronitrogenados a Altos Hornos de México que se dio a sobreprecio lo cual generó un daño patrimonial a la administración pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

