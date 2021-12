AMLO resalta el compromiso de Slim y Televisa de pagar impuestos en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que empresarios como Carlos Slim y compañías como Televisa tengan el compromiso de pagar sus impuestos en México.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal dijo que durante el desayuno que tuvo ayer con el empresario dueño de América Móvil charlaron sobre el pago de impuestos de 28,000 millones de pesos que hizo Slim por la venta de una de sus filiales en Estados Unidos.

López Obrador también reveló que tras la fusión de Televisa con Univisión, la compañía de Emilio Azcárraga pagará 15,000 millones de pesos de impuestos a la secretaría de Hacienda.

“Ayer desayuné con Carlos Slim y hablamos entre otras cosas de la decisión de pagar sus impuestos en México por la venta de una filial de una de sus empresas, pagó 28 millones de pesos. Se fusionó Televisa con una empresa extranjera y lo mismo, hay compromiso que van a pagar impuestos por 15,000 millones de pesos y así, la mayoría de los mexicanos ayudando”, explicó.

López Obrador recordó que cuando Banamex fue vendido a Citigroup, en tiempos de Vicente Fox, por dicha operación no se pagó un solo centavo de impuestos.

“Antes se hacían operaciones de este tipo y no pagaban impuestos, no quiero cucarlos pero se los dejo de tarea, por ejemplo, cuando se vendió Banamex a Citigroup no pagaron un centavo de impuestos”, aseguró.

AMLO consideró que la economía mexicana está mejor ahora mismo, ya que ha habido recuperación de empleos y la riqueza está mejor distribuida.

“Afortunadamente estamos saliendo de ese momento tan difícil, está mejor la economía, se recuperaron los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza, ya no es lo mismo de antes”, mencionó.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El presidente reconoció que hay gente inconforme todavía con su gobierno, pero que esto es normal en las democracias.

“Claro que hay inconformidad y oposición, eso es consustancial a la democracia, no podemos contar con el apoyo de todos, tiene que haber oposición, tiene que haber contrapesos, pero vamos saliendo adelante. La gente a pesar de los pesares está esperanzada, no ha perdido la fe, no alberga odios, rencores”, aseguró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado