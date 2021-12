AMLO dice que Ómicron no ha causado aumento de casos ni hospitalizaciones en México

Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la variante Ómicron del coronavirus no ha causado un aumento de casos, hospitalizaciones o muertes en México.

“Acerca del Covid, está nueva variante, ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante, no hay incremento de los fallecimientos, toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema”, aseguró durante su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que este martes la secretaría de Salud informará al respecto, pero resaltó que actualmente la hospitalización en camas generales es de 13% y en terapia intensiva con ventilador, de 11%.

“No quiero meterme mucho en eso porque mañana van a informar los especialistas, pero no hay. Nada más para que la gente lo sepa de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales es muy baja, 13% y en terapia intensiva con ventilador, 11%”, expuso.

López Obrador recordó que hace un año el país vivía sus momentos más intensos por la pandemia por Covid-19, donde la Ciudad de México llegó a tener hasta 95% de ocupación hospitalaria.

“Estuve en Palenque; el año pasado no fui porque estaba la situación tremenda, muy lamentable, triste, el año pasado solo en la Ciudad (de México) llegamos a tener 95% de ocupación, o sea, gracias al creador, a la ciencia, a la vacuna es distinto”, mencionó.

El mandatario dijo que la nueva variante Ómicron está causando más contagios en Europa y Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica.

“Sobre lo del plan del Presidente Biden vamos a seguir en comunicación, es muy buena la relación y esperemos que también allá no padezcan de contagios. Sí (hay), pero no fuera de control tampoco, pero sí hay más contagios y les deseamos que puedan seguir adelante, como buenos vecinos.

“Además que nos han ayudado mucho, mandado vacunas, lo mismo deseamos para otros países, en el caso de América Latina no hay muchos contagios, se esta presentando más de la nueva variante en Europa y Estados Unidos, aquí es poca, sin embargo, sí hay y mañana se va informar”, mencionó.

López Obrador reveló que este lunes sostendrá un desayuno con el empresario Carlos Slim.

