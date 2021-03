AMLO pide a diputados difundir expediente sobre Cabeza de Vaca

Al modo en que se hizo con el expediente del general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los diputados que difundan el expediente que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En su conferencia matutina, llamó a que se transparente el expediente con el fin de conocer de qué se le acusa en particular al mandatario tamaulipeco.

“Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente hablando del derecho a la información y de la transparencia”, dijo López Obrador.

“Eso va a ayudar mucho porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos, yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo, y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expediente”.

El titular del Ejecutivo federal comparó el caso con el del exsecretario de la Defensa, en el sentido de que con la publicación del expediente del militar se evitó que hubiera señalamientos de parte de la oposición ante la decisión de liberar a Cienfuegos.

En su mensaje, el presidente recordó que cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, él fue objeto de un proceso de desafuero encargado desde la Presidencia de la República.

La semana pasada, la Cámara de Diputados recibió de la FGR una solicitud para retirar el fuero al mandatario panista tamaulipeco, acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, misma que se ratificó el viernes.

