AMLO pide adelantar elección de revocación de mandato para 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la elección de revocación de mandato sea en 2021, junto con los comicios para renovar la Cámara de Diputados, y no en marzo de 2022, como quedó estipulado por el Congreso.

Tras asegurar que el conservadurismo hacen uso de figuras públicas ajenas a la política para criticar al gobierno, el mandatario afirmó que esto no es malo y ayuda porque prueba el grado de madurez política en el país.

“Nosotros llegamos aquí por convicción y luchamos por principios, luchamos por ideales, no por cargos, nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida, por eso propusimos lo de la revocación del mandato”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Yo por autoridad moral, por honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente, no es de que me eligieron por 6 años y me tienen que aguantar a fuerza”.

Encuentra las noticias más destacadas de la política nacional en nuestra sección especializada

En ese sentido, recordó que propuso al Congreso que la consulta de revocación fuera el mismo día de la elección federal intemedia para que costara menos, pero los legisladores “a regañadientes” la fijaron hasta 2022.

“¿Qué les ofrezco a los conversadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida? Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 22, que la hagamos, aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día”, planteó.

El titular del Ejecutivo dijo que si la oposición aceptan su propuesta, él envía mañana mismo la iniciativa de reforma constitucional.

“Esto ayudaría mucho ara que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara pues el enojo, no el malestar social”, dijo. “El mejor método para resolver diferencias es el método democrático, en la democracia es el pueblo el que manda”.

Da clic en la imagen y manda la palabra “ALTA” para empezar a recibir nuestras alertas en WhatsApp: