AMLO exhibirá extravagancias en el gasto del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que exhibirá los gastos superfluos y extravagancias en el Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que impiden tenga el presupuesto suficiente para cumplir cabalmente con sus designios constitucionales como la revocación de mandato.

Uno de los puntos que más criticó el mandatario federal son los sueldos altos de los consejeros electorales que incluso violan la ley de austeridad republicana que impiden que los funcionarios públicos ganen más que el presidente de la República.

“Hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos, entonces, a ver, por qué no se respeta la Constitución y los consejeros ganan lo que gana el presidente de México.

“Cuánto nos vamos a ahorrar y esto no es sólo porque van salir los tecnócratas a decir que es muy poco, que no se obtiene nada, no es asunto cuantitativo, sino cualitativo“, apuntó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

En ese sentido, López Obrador dijo que en una semana hará público un informe elaborado por la Oficina del Ejecutivo donde se desglosarán los gastos que hace el INE en asesores, rentas de vehículos, entre otros rubros.

“No puede haber sueldos excesivos, es inmoral, puede ser legal incluso, pero es inmoral que un consejero gane libre 150 o 160 mil pesos mensuales y cuánto fue el aguinaldo del presidente de México y cuánto fue del presidente del INE, pues mucho más”, reprochó.

La polémica entre el mandatario federal y los consejeros del INE se ha desatado a raíz de la postura del instituto para no realizar la consulta de revocación de mandato en tanto no cuente con el presupuesto suficiente para llevarla a cabo.

El asunto ha escalado a la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes han ordenado al INE atender la consulta y, con base en un análisis, pedir a la Secretaría de Hacienda más recursos para realizar el ejercicio democrático.

