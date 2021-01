AMLO justifica extinción del Inai con lectura de carta al rey de España

El presidente Andrés Manuel López Obrador leyó este lunes en su conferencia de prensa la carta enviada en marzo de 2019 al rey de España como ejemplo para justificar su intención de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (Inai) y otros organismos autónomos.

La carta que tenía el objetivo de exigir una disculpa de Estado a los pueblos originarios de México por la invasión y Conquista ocurrida en el siglo XVI había sido solicitada vía transparencia por un reportero, quien hoy reprochó que no se le había entregado, por lo que el mandatario la leyó directamente tras asegurar que no conocía los motivos para que no se diera a conocer.

“Esto, si se garantiza el derecho a la información, se resuelve y no hace falta que exista un aparato que cuesta tanto, mil millones de pesos”, acusó el mandatario.

En lo que va de la administración de López Obrador, los recursos del Inai han sido menores al sexenio anterior y se han mantenido por debajo de los mil millones de pesos, con el menor monto en 2020.

Durante la conferencia, otra reportera señaló que la difusión del documento por intermediación del presidente representa la opacidad del gobierno, por lo que llamó a repensar la idea de suprimir el instituto.

“Sí consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el instituto de la transparencia; si sumamos lo que se ha invertido, son miles de millones de pesos, los consejeros de este instituto se dan la gran vida, 200, 300 mil pesos, y no hay resultados. Tan es así que este instituto se creó durante el gobierno de Fox, inició con una resolución: no dar a conocer los nombres de los empresarios que se beneficiaron con las condonaciones de impuestos”, acusó el presidente.

En la lectura, el presidente expuso que en la carta al rey de España solicitó una reescritura de la historia común con reconocimiento público de ambos Estados, con el fin de interpretar ese pasado con una perspectiva contemporánea.

“Que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países redacten un relato compartido público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha más fluida y más fraternal”, apunto López Obrador en la misiva.

Además, en ella se invita al gobierno español a participar en una ceremonia de alto nivel en septiembre próximo con motivo del día de la reconciliación histórica, en la cual se extiendan las disculpas a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista española en el país.

El documento acusó también que las expediciones emprendidas de Hernán Cortés implicaron delitos reconocidos entonces por la propia Corona española, además de la imposición de la religión y el idioma de los peninsulares en detrimento de las culturas originarias.

También reclamó por el saqueo de riquezas naturales principalmente a partir de la minería y la imposición de un sistema de jerarquización por castas que afectó directamente a las poblaciones nativas del país.

“México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan”, escribió López Obrador al rey Felipe VI.

