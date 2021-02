AMLO llama a gobernadores a acuerdo para no interferir en las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes una carta a los gobernadores y la jefa de Gobierno de las 32 entidades federativas del país para que respeten las elecciones de junio próximo.

En la conferencia matutina de este martes, López Obrador presentó una carta que enviará a los mandatarios estatales para formar un acuerdo a favor de la democracia a fin de defender la decisión del pueblo de los delitos electorales, entre los que enlistó el uso de recursos públicos para favorecer a los contendientes, mismo que recordó que ya son considerados como delitos graves.

“Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular”, dijo.

También lee: Tribunal tira restricción del INE que impedía a AMLO hablar de elecciones

“A esto mismo les convoco a ustedes: concretamente les exhorto a que no intervengamos a apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”, leyó en la conferencia matutina.

El mandatario presentó su mensaje en el marco de la conferencia previa de la ceremonia para conmemorar el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, a quien celebra como el ícono de la democracia en el país.

La semana pasada, López Obrador recibió un espaldarazo para continuar pronunciándose sobre las elecciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que echaran abajo el acuerdo aprobado por el INE para restringir los temas sobre los que el presidente puede hablar en sus conferencias matutinas y actos públicos, por tratarse de espacios de comunicación oficial y con cargo al erario público.

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, está prohibido el uso de recursos de gobierno para interferir en los procesos electorales a favor de algún contendiente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado