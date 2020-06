AMLO acusó con Trudeau a mineras canadienses que no pagan impuestos en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le dijo a Justin Trudeau, primer ministro canadiense, que hay empresas de su país que no pagan impuestos en México.

“Hubo un diálogo con Trudeau, acerca de que hay empresas mineras que no están pagando impuestos en el país”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa en Puebla.

“Hay quienes dicen que si no hay privilegios, no van a instalarse en México…eso no es cierto. Hay empresas serias que cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen”, agregó.

Hace unos días, López Obrador manifestó que empresas mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos.

El mandatario afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM.

