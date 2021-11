AMLO pide a mexicanos no espantarse por nueva variante Ómicron

Ante la irrupción de la variante Ómicron del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no espantarse sobre sus efectos toda vez que aún no se sabe con certeza su gravedad.

En conferencia de prensa desde Oaxaca, el mandatario federal consideró que hay demasiada información que no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias y sólo está generando pánico.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento; que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

“Sí hay mucha información en los medios que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre e información no confirmada, no hay información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso”, dijo el mandatario federal.

El mandatario anunció que esta tarde se reunirá con el equipo de salud de su gabinete para abundar en la información entorno a la variante Ómicron y los pasos que seguirá el gobierno federal.

De igual forma, adelantó que se redoblará la estrategia de vacunación y dejo entrever que se programará una tercera dosis, aunque pidió esperar al miércoles, día en el que rendirá su informe de gobierno en el zócalo capitalino, para dar más detalles.

“Se le está dando un seguimiento y se va a actuar con mucha responsabilidad.

“Pensamos que hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar el programa de vacunación”, agregó.

Sobre un posible cierre de fronteras a ciudadanos provenientes de Sudáfrica, país donde se detectó la variante, el jefe del Ejecutivo federal dijo que su Administración estaría preparada para todo, aunque no dio más detalles.

