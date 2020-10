AMLO pide a gobernadores opositores que ‘no engañen’ en consulta sobre pacto fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “está bien” que los gobernadores de la Alianza Federalista hagan una consulta ciudadana para definir si las entidades permanecen en el pacto fiscal o no.

Sin embargo, aclaró que a los estados “no les debemos nada” en cuanto a sus participaciones fiscales que por ley les corresponde, aunque advirtió que no se les darán más recursos adicionales.

“Si se va a haber una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente, que no se engañe. ‘Los recortes nos afectan’, dicen. ¿En qué les afectan? Si los recortes se aplican los gastos del gobierno federal. No le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estados y no por desconfianza, ni por precaución, sino que entregamos los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, así me lo recomendó el pueblo”, sostuvo el mandatario.

López Obrador pidió a los gobernadores que “no manipulen”, porque el gobierno federal actual en el marco de la legalidad y no se ha demorado la entrega de los recursos.

“Lo que se entrega a los estados, ellos pueden aplicarlo de la manera que lo consideren porque son libres y soberanos. Hay un asunto de fondo: ¿cómo les vamos a entregar lo que corresponde al gobierno federal a los estados, si muchos de estos están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores, partidos que votaron en contra?”, advirtió.

El presidente reiteró que “se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son lo que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino que hay una fórmula. A las entidades se les entrega un monto anual, de acuerdo a la población, a la pobreza y otros parámetros”.