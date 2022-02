AMLO pide autorización a Loret para revelar sus ingresos ante negativa del Inai

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves a Carlos Loret de Mola le dé autorización para relevar las facturas que tiene en su poder para demostrar que durante 2021 recibió diversos ingresos por 35 millones 200 mil pesos, como ha denunciado desde la semana pasada, esto después de que ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) se negó a indagar ante la solicitud del mandatario.

“No dan información, no quieren, ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola, ya lo que he aclarado, es que él puso y así fue su frase de defensa o en eso se sustentó, él puso de que era una exageración, si quiere y me lo autoriza lo doy a conocer, si él me lo autoriza y probarle que no es una exageración y que puedo probar que en 2021 recibió 35 millones 200 mil pesos.

“No lo aceptó la transparencia, eso ya quedó de manifiesto que sí obtuvo esto, no me estoy metiendo con su familia, me gustaría que sólo diera a conocer, pero por voluntad propia, sus bienes”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Tijuana, Baja California.

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que cuenta con todas las facturas que sustentan los ingresos del periodista así como sus bienes inmuebles en México y otros países.

Ayer, el Inai rechazó la solicitud del presidente de investigar los bienes y el origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola y de su familia.

La comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, señaló que el organismo autónomo no cuenta con las facultades constitucionales ni legales para hacer las investigación que solicitó el mandatario federal.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal expuso que el instituto perdió una gran oportunidad de apostar a la transparencia y señalar la corrupción que existe entre grandes corporaciones y antiguos regímenes políticos en México.

“Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud, desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría, la mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesgan mucho, los que andan en la calle, los que andan haciendo manopla, no los que están las oficinas y en los restaurantes”, comentó.

