AMLO pide a nuevos gobernadores no ser tapaderas de mandatarios salientes

Ante el presunto fraude del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por 5,186 pesos a las finanzas públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los nuevos gobernadores no tapar ni encubrir los actos de corrupción que hayan cometido sus antecesores.

“Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando que no sean tapadera, que no haya fines de venganza, pero que no se conviertan en cómplices, encubridores, y con pruebas, que se presenten pruebas ante la Fiscalía (del estado y la General de la República), que no se estigmatice a nadie ni que haya linchamientos políticos , que se presenten pruebas que sostengan las denuncias”, dijo el mandatario.

En conferencia desde Guanajuato, Ael presidente señaló que el gobierno federal no va a presentar ninguna denuncia por el presunto desfalco del exmandatario perredista, quien presuntamente gastó en contratos que tuvieron sobrecostos para proyectos ejecutivos, de arrendamiento, mantenimiento y compra definitiva de siete cuarteles de la Policía Michoacán.

Lee: Denuncian fraude del exgobernador Silvano Aureoles por 5,186 mdp

“Desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia, que no era mi fuerte la venganza, que no se iban a fabricar delitos, que no se iba a perseguir opositores y eso lo tenemos que mantener como principio por convicción. No se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas. Nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia, lo esta haciendo el gobierno del estado y creo que hace bien”, mencionó.

Hace unos días, el actual gobernador y sucesor de Aureoles, Alfredo Ramírez, informó que la Auditoría Superior de Michoacán investiga el presunto fraude por 5,186 millones de pesos por la construcción de los cuarteles regionales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

El morenista dijo que los cuarteles construidos con materiales de baja calidad, con espacios administrativos y dormitorios para policías; además, cada uno tiene área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.

Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo, informó.

