Salmerón declina a ser embajador ante rechazo de Panamá; AMLO propone a Jesusa Rodríguez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que Panamá rechazó a Pedro Salmerón como embajador de México en dicho país, por lo que en su lugar propondrá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez.

“Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaba en desacuerdo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)”, expresó López Obrador.

En la mañanera, señaló que por ello propondrá a la senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, Jesusa Ramírez, como embajadora de México en Panamá, y se refirió a Pedro como un historiador “de primer nivel, de lo mejor del país”.

“Vamos a presentar una propuesta a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presente de Panamá este enterado, creo que tiene que ver más con la canciller. Les Informó que vamos a proponer como embajadora a la senadora suplente Jesusa Rodríguez si lo acepta el gobierno de Panamá”, declaró AMLO.

Señaló que, tras este rechazo de Panamá, buscará darle otro cargo, como su asesor para hacer una historia sobre los fraudes electorales en México los últimos 100 años o para terminar el Archivo Agrario.

“Vamos a buscar la forma -a ver si no se enojan los conservadores- de utilizar los conocimientos de Pedro (Salmerón) en otro campo; me gustaría mucho que nos ayudara mucho en lo que son los archivos. Me importa mucho dejar bien terminado y protegido el Archivo Agrario y él es especialista. Me gustaría que fuera mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México”, dijo el mandatario.

Mientras, el coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, leyó una carta que envío el historiador el 30 de enero de este año, en la cual declinó al nombramiento que le dio el presidente como embajador de México en Panamá.

Pedro Salmerón tiene varias acusaciones de acoso sexual de alumnas del ITAM. Tan sólo El Instituto llegó a reconocer que existí evidencia de que había hostigado a al menos una alumna de su clase de Historia de México.

Esta es la carta fechada en Guadalajara, Jalisco.

Muy estimado señor Presidente, en estos días recuerdo lo de septiembre de 2019 cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar linchamiento mediático contra mi persona, similar en intensidad aunque inferior en vileza al que desató la propuesta que hizo usted para designarme embajador de México en Panamá.

El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizamos nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Esa es la política en su Gobierno y el Presidente Gobierno durante el cual muchas de las demandas históricas del movimiento feminista se están volviendo realidad, resaltemos la resolución de la suprema corte de justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo, la aprobación de la ley Olimpia y la paridad de género en su gabinete.

Hice la propuesta de mi nombramiento en un tema de Género y política internacional, he creído pertinente señor Presidente hacer como en 2019, si usted cree que lo mejor para México y para el Gobierno y este Presidente que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición y declinación al cargo que me aprecio, agradezco sus palabras y su defensa, su amistad y su confianza son para mí mucho más importante que cualquier cargo o empleo, nunca los busqué, los acepte fue para servir a la República y a un Gobierno que pese a que está transformando al país y cuenta con el 70 por ciento de la aprobación popular o justamente por eso despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios y legales y las injusticias del antiguo régimen.

Permítame hacer un paréntesis sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses, ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres llamando a construir nuevas masculinidades, también escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate.

Pero como siempre a sus órdenes reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal y mi lealtad al proyecto que usted cabeza con inteligencia y sensibilidad sin par, atentamente doctor Pedro Salmerón, historiador.

