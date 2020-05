AMLO rechaza propuesta de Morena para que Inegi verifique riqueza de los mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la propuesta de Morena para que el Inegi pueda entrar a los domicilios a verificar el patrimonio de los mexicanos.

“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales somos los servidores públicos. No es conveniente esa propuesta”, rechazó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que los mexicanos asciendan en la escala social, pero no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos”, añadió.

La dirigencia nacional de Morena propuso de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.