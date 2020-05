AMLO rechaza proyección de Banxico de desplome económico: nos recuperemos pronto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no coincide con las proyecciones del Banco de México, acerca de una caída de la economía mexicana de 8.8%.

“No coincidimos con sus proyecciones, nos vamos a recuperar pronto, pero somos respetuosos de la autonomía de Banxico”, manifestó el mandatario en Palacio Nacional.

Añadió que el Producto Interno Bruto no se dejará de medir, “porque es un indicador utilizado en el mundo, sino tener parámetros de bienestar, porque no sólo es crecer. Si no les gusta (a los opositores), no hay ningún problema, pero hasta los creadores del PIB niegan que sea correcto”.

López Obrador aseguró que “antes de la pandemia, el peso era de las monedas más apreciadas en el mundo, lo que nos dio un colchón para enfrentar la crisis económica”.

“Desde que llegamos, a pesar de la pandemia y la crisis mundial, la depreciación del peso solo es del 10 por ciento“, indicó mostrando una gráfica.