AMLO recomienda a Calderón marchar por resolución del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó este sábado al expresidente Felipe Calderón Hinojosa marchar, como lo hizo él en 2006, en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no registrar a la organización México Libre como un partido político.

“¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Que haga lo que hicimos todos, que evoque a movilizaciones pacificas como lo hacíamos nosotros cuando nos robaron la presidencia en 2006 yo recuerdo que fuimos miles al Tribunal Electoral”, señaló el mandatario esta tarde a través de un video.

López Obrador le aconsejó recurrir a los medios de información, empresarios y funcionaros que supuestamente le ayudaron en ese año a ganar las elecciones como el periódico Reforma, los periodistas Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Ciro Gómez Leyva y el exconsejero electoral Lorenzo Córdova.

Desde Palenque y acerca de la negación de registro del partido de Calderón.https://t.co/qctqEcHr8A pic.twitter.com/UFPK9id4xV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 5, 2020

Lee: Impugnaremos de inmediato esta absurda decisión: Margarita Zavala, tras fallo del INE

“Qué convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales. Ahí está Claudio X. González, las televisoras los medios de comunicación, que le ayuden y salgan a la calle a protestar pacíficamente, que si no hay justicia en México que vaya a Washington, a la Organización de Estados Americano (OEA), que no vaya a Nueva York porque allá esta Genaro García Luna, que sigan luchando como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y se tiene la conciencia tranquila”, dijo en el video.

Con cuatro votos a favor y siete en contra, la agrupación liderada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón no se convertirá en partido político ante el INE, a pesar de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos le dio el visto bueno este miércoles.

Lee también: No nos van a detener: Felipe Calderón, tras negativa de registro a México Libre

Margarita Zavala señaló este viernes que impugnarán esta decisión ante el Tribunal Electoral a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter; mientras que Felipe Calderón también reprochó la decisión este viernes.

“¿Por qué pasan estas cosas tan extrañas de la vida? Yo creo que ya han cambiado las cosas, ya son otros tiempos, lo atribuyo a las nuevas circunstancias de la fuerza da la opinión pública, al cambio de mentalidad, yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México“, añadió López Obrador.

Sr Presidente México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar



Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México https://t.co/TGybFyKBEF — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 5, 2020

Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012, había estado tratando de convertir a la agrupación “Libertad y Responsabilidad Democrática” que dirige con su esposa, Margarita Zavala, en el partido México Libre con miras a participar en las elecciones de 2021.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado