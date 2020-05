AMLO responde a reportaje del NYT sobre ocultamiento de cifras: tiene poca ética

Andrés Manuel López Obrador calificó al periódico estadounidense New York Times de tener “poca ética”.

Acusación que el presidente mexicano realizó, luego de que el rotativo publicara un reportaje acerca de un presunto ocultamiento de cifras en cuanto a muertos y contagiados por el coronavirus Covid-19 el pasado viernes.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“El New York Times es un medio famoso, pero con poca ética. En este caso es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa. Faltó ética. Entonces no nos dejemos apantallar”, solicitó el presidente mexicano en conferencia de prensa.

Añadió que “periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, todos, yo creo hasta sabían, eso lo podría informar el New York Times, sabían que venía el reportaje, porque inmediatamente aparece lo que llaman ‘nado sincronizado’. Se lanzan todos”, dedujo.

Descarga gratis la edición impresa de Forbes México

El Times refirió haber consultado información confidencial en el que se comprueba el ocultamiento de cifras en torno a la pandemia y que el “verdadero estrago del coronavirus es mucho más grande”, ya que habría 3 veces más fallecimientos que los reportados oficialmente.