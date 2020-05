AMLO señala: NYT, Washington Post y El País mienten, calumnian

Andrés Manuel López Obrador lamentó que los medios de comunicación realicen reportajes que “distorsionan la realidad”, acerca de los sucedido en hospitales, panteones y hornos crematorios, durante la pandemia de coronavirus en México.

“Siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a los panteones, van a los hornos, crematorios, no sólo medios nacionales, extranjeros a hacer reportajes, pero no tiene efecto, porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos, hablamos con la verdad”, indicó el presidente.

Añadió que los medios más influyentes en el mundo no tienen ética y consideró que es necesario que hagan una autocrítica para lo que será “la nueva normalidad”.

“Hay una crisis como parte de la decadencia, no sólo en la economía, no sólo hay una crisis de bienestar social de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo”, describió López Obrador.

Y remató: “Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión”.

Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que brotó, emergió en esta temporada, no sólo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha; sin embargo, no ha tenido efecto.