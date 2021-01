AMLO descarta asistir a toma de protesta de Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no cuenta con invitación para la toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que descartó asistir al evento del próximo 20 de enero.

“No tengo invitación y he decidido salir poco desde que estoy en la Presidencia. Sólo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca porque era muy importante que se iniciara lo del tratado de libre comercio. Y por eso decidí salir, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior, esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera”, lanzó este jueves durante su conferencia matutina.

Agregó que tanto la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, como el canciller, Marcelo Ebrard, lo mantuvieron al tanto de los incidentes ocurridos ayer miércoles en el Capitolio, durante las protestas en contra de la certificación del triunfo de Biden.

Previamente, al ser cuestionado sobre la postura del país sobre las protestas que antecedieron a la sesión para esta certificación, que derivaron en la muerte de una persona y el asalto del Capitolio por los manifestantes, el mandatario reiteró su postura de no intervención, deseó que prevalezca la democracia y la paz y lamentó la pérdida de una vida humana.

“No hay problemas con el gobierno de Estados Unidos, y les deseamos que les vaya muy bien a su pueblo”, comentó AMLO.

El presidente reiteró su posición al respecto de no viajar al exterior, misma que criticó de sus antecesores.

“Si no hay impunidad, si se atiende al pueblo, si hay producción, hay trabajo para que el mexicano no se vea obligado a migrar, si tenemos paz y tranquilidad, nos van a respetar afuera. Vamos a ser respetables en el mundo y eso lo logramos sin necesidad de estar viajando tanto”, expresó.

