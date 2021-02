AMLO ya quiere salir: López-Gatell

La salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está excelente, ha estado asintomático y él ya quiere salir, informó esta noche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Ha estado evolucionando muy bien, prácticamente asintomático en todo este periodo, en los primeros dos días tuvo un poco de febrícula, ya lo habíamos comentado, tuvo un poco de dolor de cabeza y después ha sido, nada, y pues ya quiere salir, esperemos que esté pronto aquí con nosotros para seguir coordinando y comunicando”, explicó durante la conferencia vespertina de la secretaría de Salud.

El funcionario añadió que López Obrador no ha parado, ha seguido al tanto del trabajo de la dependencia de la que forma parte y por ello, le consta.

“La salud del presidente, excelente, y esto lo digo como uno de sus subordinados, porque hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando. No ha parado, prácticamente no ha parado, me consta, por eso lo digo de esa manera”, dijo.

López Obrador anunció el 24 de enero que había dado positivo a Covid-19 y desde entonces se ha mantenido en confinamiento, sin embargo, el pasado viernes 29 de enero apareció en un video en Palacio Nacional, donde informó que su estado iba mejorando ante rumores sobre que su salud estaba muy deteriorada.

