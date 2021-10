Anaya pide a legisladores no dejarse intimidar por AMLO con reforma eléctrica

El panista Ricardo Anaya acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de amenazar a los legisladores para aprobar su reforma eléctrica, y les pidió a estos últimos no dejarse intimidar

“A los legisladores ya los amenazó. Yo hoy les pido a las legisladoras y los legisladores que no se dejen intimidar y lo digo por experiencia, este gobierno persigue a quienes pensamos distinto”, dijo el aspirante presidencial en un video compartido en sus redes sociales.

En la grabación de 5 minutos, Anaya comentó que el país necesita “legisladores valientes”, por lo que les pidió votar en conciencia.

“No se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas, eso es tener los ojos en la nuca: uno fue presidente hace casi 90 años y otro hace más de 30. Se trata de escoger entre ideas viejas o tener visión de futuro”, afirmó.

El panista criticó la reforma del mandatario federal, pues dijo que busca dejar a la CFE como un monopolio en electricidad y recordó que eso es parecido a Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Además, mencionó que el modelo que quiere López Obrador es de hace 30 años y los países prósperos permiten la competencia.

“Donde hay monopolio, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, como el gobierno no logra generar toda la electricidad que se necesita, ¿qué pasa? Hay apagones a cada rato. Si no hay electricidad suficiente, no puede haber negocios, fábricas, no hay chamba suficiente para la gente. López Obrador no quiere que la CFE compita”, aseguró el también excandidato presidencial.

En el mismo sentido, calificó la reforma elétrica como “una idea vieja”, por lo que le envió un mensaje al presidente: “Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdo y obsesiones. El problema no es tu edad, es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas”.

La reforma eléctrica se encuentra en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados no cuentan con los votos suficientes para que la iniciativa del mandatario sea avalada.

