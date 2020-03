Apoyo mundial debe tomar en cuenta a la economía informal y microempresas: AMLO a líderes del G20

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los aspectos que tocó en su charla virtual con los lideres. El primero que resaltó fue que el apoyo y la atención mundial debe tomar en cuenta a la economía informal y a las microempresas familiares.

“Están resultando muy afectados. Toda la cooperación, el apoyo mundial, debe tomar en cuenta a estos sectores”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Les comparto mi intervención con los jefes de Estado del G20. pic.twitter.com/tdgEv9EG4G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

López Obrador pidió, también que la Organización de las Naciones Unidas debe hacerse cargo del comercio de medicamentos, para que “se dé un trato humanitario y no especulativo, no lucrativo”.

Sigue las noticias de la economía y negocios en Forbes México

“También hablé de que las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una especie de tregua que no hayan cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera”.

Este evento tiene frente así las preocupaciones sobre una recesión mundial, el cierre de fronteras y la necesidad de reforzar los sistemas de salud.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.